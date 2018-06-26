Мальчик был весь в крови

Свидетели ДТП на улице Дачная, где иномарка сбила мальчика на велосипеде, рассказали подробности аварии.



Всё произошло на пешеходном переходе в сторону проспекта Авиаторов. Ребёнок не слез с велосипеда, а прямо на нём переезжал дорогу. Правый ряд затормозил, чтобы пропустить мальчика. А в левом ряду ехал «Фольксваген», который не затормозил перед пешеходным переходом.



— Автомобиль ехал с достаточно большой скоростью и даже не сбросил её перед пешеходным переходом. После ДТП водитель сразу же остановил машину, выскочил на улицу, чтобы помочь мальчику. Он был в шоке, сначала не понимал, что делать. Ребёнок был весь в крови, кровь текла изо рта и ушей. Остановились почти все проезжающие мимо водители, чтобы помочь мальчику. Вызвали скорую и полицию. Рядом оказалась машина ДПС, она приехала очень быстро. Мы положили мальчика на покрывало и на нём перенесли его в машину ДПС, а полицейские повезли его в больницу, — рассказал очевидец событий Манвел Тимошенко.



После водитель «Фольксвагена» остался ждать сотрудников ГИБДД. Мужчина был не один. С ним в машине ехала его жена и ребёнок.



Мальчик, который попал под колёса иномарки, сейчас находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

