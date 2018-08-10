Мужчина спокойно ушел с ноутбуком подмышкой

Вчера вечером в центре Ярославля произошло циничное ограбление. Из студии детского киножурнала «Компот» на Большой Октябрьской украли ноутбук.

— Сам ноутбук старый, ценности особой не представляет. Да и особо важных документов в нем нет. Но меня поражает — как можно было так поступить с детской киностудией?! — переживает руководитель «Компота» Владимир Вобликов.

Как вор проник в здание? Оказалось, легко. Вход в помещение через пункт охраны, но в этот день на посту был новый сотрудник. Работал два дня, ещё не всех запомнил.

— Вы куда? — спросил охранник мужчин.

— Да я свой, меня тут девчонки попросили кое-что забрать... — буркнул мужчина и пошёл дальше.



Через некоторое время охранник сообразил — что-то не так. Ринулся за грабителем, но тот уже скрылся.

Руководство киностудии обратилось в полицию, специалисты уже сняли отпечатки пальцев. Изучают и видеозаписи с камер, установленных в здании.