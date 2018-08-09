Эта загадочная смерть до сих пор будоражит весь город

Погибшей маме двоих детей Анне Даниловой назначили посмертную судебно-психологическую экспертизу. Об этом рассказали следователи. Это значит, что для того, чтобы выяснить, в каком состоянии находилась женщина, будут проверять все медицинские справки и выписки из больниц, соцсети, а также опрашивать родственников.



— В рамках расследования назначен и выполняется комплекс судебных экспертиз: судебно-медицинская, молекулярно-генетическая, медико-криминалистическая и дактилоскопическая экспертизы, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области. — Следствием не исключается версия суицида.



Напомним, Анна Данилова пропала 22 июля. Она выскочила из дома якобы в магазин. Нашли женщину спустя три дня в кустах на улице Автозаводской. На её теле обнаружили не менее 6 ножевых ранений. Как сообщил источник 76.ru, раны были поверхностные, и только одна — смертельная — в шею. Как сообщил наш источник, одежда Анны также была цела, на ней не было порезов от ножа.



Кроме того, само орудие убийства было найдено рядом с телом Анны. Как оказалось, этот нож из кухонного набора самой женщины.



Напомним, мы связывались с родственниками погибшей, чтобы спросить, верят ли они в версию суицида. Но они отказались общаться на эту тему.



Следственный комитет рассматривает три версии этого преступления: убийство, совершённое кем-то из знакомых женщины; убийство кем-то незнакомым; суицид.

