На месте происшествия - кровавые перчатки и дактоплёнка

Имя Анны Даниловой сейчас на слуху у всего города. Все помнят, как 22 июля в Интернете начало мелькать её спокойное, доброе лицо - на ориентировках. Мама двоих детей внезапно пропала, выйдя из дома. А спустя три дня её нашли мёртвой. Её смерть – страшная и непонятная. В этой истории сейчас больше вопросов, чем ответов.



Редакция 76.ru вместе с нашими читателями задаёт все эти вопросы и пытается найти на них ответы.



Как всё было

Попытаемся воспроизвести хронику событий.



Днём в воскресенье 22 июля в гости к Анне на улицу Щапова пришла её бабушка. Дома ещё была трёхлетняя дочка Ани. Семья стала суетиться, накрывать на стол. Аня сказала, что нужно сбегать в магазин.



- А зачем в магазин-то? – спросила бабушка. – Всё же есть. Не выдумывай, Аня.



- Я тогда за творожком для дочки. Творожка нет, - ответила Анна.



Это были её последние слова, которые услышали родственники. Около 16.00 Анна выбежала в магазин, сказала, что вернётся через пять минут. Старенькая бабушка даже не обратила внимания, в чём была одета внучка. Прошло три часа. Анна не возвращалась. Тогда бабушка стала звонить всем: маме Анны, её бывшему мужу Михаилу.



- Аня не у вас? Её нет уже три часа, - взволнованно спрашивала бабушка.



Но Ани нигде не было. Тогда мама Анны Ольга Валентиновна побежала в полицию. А потом позвонила волонтёрам.



Три дня Аню искали всем городом. 25 июля следователи рассказали страшную новость: женщину нашли мёртвой. Нашли её в кустах на Автозаводской улице. Напротив жилых домов - высокие кусты, и растёт трава выше человеческого роста. Там и обнаружили Аню случайные прохожие.



Что Анна делала на Автозаводской улице? Ей подруга Мария рассказала, что там у Ани никаких знакомых нет. Она вообще не появлялась в том районе. Если и пошла туда сама, то, вероятно, со знакомым человеком. Почему так стремительно выбежала из дома? Как будто бы просто нашла повод, чтобы уйти. И почему ничего не взяла с собой? Значит, на улице её кто-то ждал? На машине? Когда именно она умерла? 22 числа? Или в ночь на 25? Увы ,на эти вопросы пока ответов нет.



Первое подозрение

Сразу после шокирующей новости, в интернете все ополчились против бывшего мужа Анны. Люди обвиняли его в смерти несчастной женщины. Ещё бы, ведь два последних года они жили, как кошка с собакой. Постоянно ругались, делили детей, судились. Все эти дни Михаил выходил на связь, терпеливо отвечал на все вопросы. А, когда узнал, что Анна умерла – расплакался.



Безумная версия

На теле Анны насчитали шесть ножевых ранений на груди и шее. Смертельной стала именно рана в шею. Помимо версии жестокой расправы, появилась и ещё одна. На первый взгляд, безумная. Суицид. Но у Анны уже были попытки покончить жизнь самоубийством. Об этом говорила и её мама. Закон не позволяет журналистам указывать в статьях ни причины, ни способы суицида. Поэтому мы не можем этого сделать. Зато можем привести пример, который нам рассказал наш источник в правоохранительных органах. Пару лет назад в Переславском районе нашли тело мужчины. Оно всё было изрезано ножом: раны были на лице, шее и даже за ушами. А рядом записка, в которой мужчина прощался с родными и просил у них прощения.



Рядом с Анной записки не обнаружили. Но и кровавых следов, приехав на место происшествия, мы не нашли. Только перчатки криминалистов, оставленные там, были запачканы кровью. Сейчас экспертам-криминалистам придётся определить характер ранений, чтобы сказать, кто их нанёс: убийца или она сама?

