Анну нашли мёртвой в кустах

Рядом с изрезанным телом Анны Даниловой, мамы двоих детей, которую обнаружили мёртвой в кустах на Автозаводской улице, нашли нож. Причём нож этот, как оказалось, из кухонного набора, который принадлежал самой Анне. Об этом 76.ru рассказал источник, близкий к правоохранительным органам. Таким образом, версия о самоубийстве, пусть и казавшаяся сначала такой невероятной, становится одной из основных. Тем более, что Анна уже несколько раз говорила родным, что не хочет жить. Об этом говорила и её мама.



Как стало известно 76.ru, большинство ранений были неглубокими - будто удары были беспорядочными. Смертельным оказался удар в шею.



- Сейчас предстоит провести ряд экспертиз, которые покажут, под каким углом наносились удары, с какой силой. И, конечно, будут проверять отпечатки пальцев, - рассказал источник 76.ru.



Мы связались с мамой Анны Даниловой, чтобы спросить, верит ли она в то, что дочь могла решиться на такой отчаянный шаг. Ольга Валентиновна сказала, что разговаривать на эту тему не хочет.

Напомним, Анна Данилова пропала 22 июля. Она сказала бабушке, что выйдет на пять минут до магазина. Но не вернулась. Женщину объявили в розыск в этот же день. Её искали всем городом. Нашли 25 июля в кустах на Автозаводской улице. На теле женщины насчитали шесть ножевых ударов.



Известно, что с бывшим мужем Анна несколько раз судилась из-за детей.

Весть о её смерти Анна Даниловой повергла в шок весь город. Такая красивая, благополучная женщина - и вдруг такая страшная смерть... Поверить в случившееся не могут друзья и знакомые. Все они отзывались об Анне исключительно хорошо.



Похоронили Анну в прошлые выходные в закрытом гробу.

