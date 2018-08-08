Экологи говорят, что нефтепродукты нужно срочно убирать с воды

В редакцию портала 76.ru читатели прислали фотографии реки Волги, сделанные с Октябрьского моста. На кадрах отчётливо видно, что по воде расплылись нефтяные пятна.



— Это пятно было длиной более 500 метров, — уточнил автор фото Денис Липкин.

Специалисты говорят, что бить в набат пока рано. Пока особого вреда для экологии не произошло.



Некоторые ярославцы заволновались, увидев на Волге нефтяные пятна

— Скорее всего, это горючее из какого-то крупного судна, и природоохранным ведомствам стоит проверить, от кого произошла утечка, — говорит инженер-эколог Ольга Дмитриева. — Нефтепродукты нужно в ближайшее время собрать с поверхности воды, или может быть хуже, и тогда уже пойдёт речь об уроне экологии.



О другой экологической проблеме сегодня весь день говорят жители Брагино. Местные жители жалуются на вонь с полигона «Скоково». Мы завели на эту тему хронику дня.

