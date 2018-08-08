«Вонь невыносимая!» Жители Ярославля задыхаются от резкого запаха свалки. Хроника

Запах проникает в квартиры горожан

Жители Дзержинского района пожаловались на резкую невыносимую вонь. Запах проник в квартиры ярославцев вчера вечером и не уходит до сих пор.

— Да, сегодня пахнет сильно, и нет сомнений, что это запах мусора, к сожалению... У нас на кухне пахнет, тянет в открытое окно, — пожаловалась жительница квартала Юлия Никитина.



Жители района перепуганы — не со «Скоково» ли потянуло мусорным ветром? Ведь именно на этом полигоне недавно над горой отходов поднимались испарения.

Мы выехали на место и отправили запросы властям и экологам. Следите за хроникой!

Всё по теме мусорного скандала

12:10

Экологи в помощь жителям дают телефоны, куда жаловаться на жуткую вонь:

Единая дежурно-диспетчерская служба Ярославля +7 (4852) 40-40-40 — круглосуточно.



Управление Роспотребнадзора в Ярославской области: горячая линия 8 800 100-10-76 (звонок бесплатный), 73-70-19.



Телефон оперативного дежурного Межрегионального управления Росприроднадзора по Ярославской и Костромской областям: 8 910 816-48-05.



12:14

Эколог Анна Головина:

— Четыре дня назад я была на мусорном полигон в Брагино. Пахло поганенько, конечно...

— Но ведь раньше жители не чувствовали запаха. Массово стали жаловаться вчера...

— Видимо, переменился ветер.

12:16

Кстати, мы уже составляли карту, до кого долетит мусорный ветер. Так что, по идее, если дует с полигона, вонять должно по всему Брагино.

12:29

Чуткий нос замредактора Анны Ёлкиной на месте пока ничего не учуял:

— Пахнет цветочками и травой.

12:40

Гуляют мамы с колясками. Говорят, что никогда не пахло.

12:43

Встретили местную жительницу. Она из Норского.

— Как ветер со свалки, так иногда, бывает, очень пахнет, — говорит Раиса Николаевна.

12:47

— Дыма без огня не бывает. Раз говорят, что пахнет, значит, что-то было. Я сам пока не замечал, — авторитетно, но противоречиво заявляет местный житель Михаил. — Так-то у нас район отличный.

12:52

— Да, бывает, пахнет, как в туалете, извините, — мы поймали ещё одного местного. Мужчина подбирает крепкие выражения.

— Чувствуешь, откуда-то несёт. Но при сильном ветре, — говорит и Светлана Давыдова, она три года здесь живет. — Первые два года не так было, не пахло.

12:57

Девушка Марина (живет в этом районе 1,5 года):

— Иногда по вечерам бывает запах. Скажу так — неприятный. Непонятно, откуда, не каждый день, но бывает.



13:27

Власти полагают, что сообщения о запахе со свалки в жилых кварталах в Брагино могут быть провокацией. Обещают разобраться с проблемой.

14:05

Ну что же. Жителям Брагино не показалось. Воняет действительно мусором. Это подтвердили на полигоне.

— Это началось три дня назад. Мы срезаем рабочий откос, скоро закроем его грунтом, и всё будет хорошо, — сказал директор полигона «Скоково» Александр Сипратов



14:07

Тайна запаха раскрыта, расходимся (завершаем нашу трансляцию).