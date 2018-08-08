В мэрии Ярославля определились с кандидатурой директора департамента городского хозяйства. На этой должности будет работать Сергей Тальянов, ушедший на днях с должности заместителя председателя правительства Ивановской области.



До переезда в Ярославль Сергей Тальянов работал в правительстве Ивановской области

— Перед тем как переехать в Ярославль, Сергей Тальянов написал заявление по собственному желанию, — рассказали в правительстве Ивановской области. — Правда было это довольно давно — несколько лет назад. Ушёл тихо, без скандалов.



А вот в Ярославле чиновника приняли с распростёртыми объятиями, и в мэрии уже расхваливают его, рассказывая про его опыт работы в сфере жилищно-коммунальных услуг.



— С 2004 по 2007 годы он работал заместителем генерального директора муниципального унитарного предприятия «Пуровские электрические сети», — перечисляют факты биографии Сергея Тальянова в мэрии Ярославля. Потом он был заместителем генерального директора по развитию в управляющей компании жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области. С 2009 по 2015 годы работал в правительстве Ивановской области на должностях первого заместителя начальника департамента ЖКХ, начальника департамента ЖКХ, заместителя председателя правительства — директора департамента ЖКХ.



Ранее в Ярославле на должности директора ДГХ работал Михаил Кузнецов. К его работе у руководства не было нареканий, так как свои обязанности он всегда выполнял хорошо. И теперь в мэрии говорят, что он останется в структуре городской власти. Вероятно, речь идёт о новой должности — заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.



А ещё на днях в Ярославле был назначен новый глава администрации Кировского и Ленинского районов. Пост занял директор службы городских кладбищ.

