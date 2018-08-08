Сегодня в Ярославле обсуждают назначения нового руководителя департамента городского хозяйства. В Иванове несколько лет назад назад Сергей Тальянов был на слуху — как раз в тот период, когда занимался в правительстве жилищно-коммунальным хозяйством.



Сергей Тальянов занял пост директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля

— Он — человек оборотистый, быстро соображает, где и как нужно правильно работать, — рассказала обозреватель ивановского издания «Слухи и факты» Анна Семёнова. — В 2010–2015 годах его имя было на слуху, так как тогда в сфере ЖКХ возникало много скандалов. Но при этом к Тальянову, как ни странно, никаких серьезных претензий не возникало — ни при введении платы за капремонт с 1 января 2015 года, ни из-за провала программы по расселению аварийного жилья, ни по другим вопросам. Хотя в 2014–2015 годах в отношении чиновников силовики начали активно возбуждать уголовные дела. Уволился Сергей Юрьевич по собственному желанию в августе 2015 года — после того, как в правительстве ивановской области разразился грандиозный скандал — арестовали за взятку заместителя губернатора, курировавшего внутреннюю политику. Тогдашний губернатор Павел Коньков устроил грандиозную кадровую чистку и уволил в числе прочих вице-губернатора Александра Фомина, считавшегося покровителем Тальянова.



Также ивановцы рассказывают, что наслышаны о бывшем чиновнике местного регионального правительства в связи с другим скандалом. В 2014 году всплыла информация, что якобы на родственников Тальянова были оформлены два дорогих куска земли в Плёсе, неподалёку от дачи премьер-министра России Дмитрия Медведева. А после якобы ещё и впечатляющие особняки, не согласованные с органами охраны объектов культурного наследия, появились. Да такие, что департамент культуры через суд требовал их снести.



— После 2015 года Тальянов в регионе не светился, — добавила Анна Семёнова. — Слухи ходили разные, даже была информация, что на него завели уголовное дело. Но всё это не подтвердилось.



Департамент городского хозяйства в Ярославле отвечает практически за всё, что касается быта горожан. Ремонт дорог, чистка дворов и поливка улиц реагентом, работа транспорта, ремонт лавочек и расстановка урн и многое другое — зона ответственности ДГХ. Поэтому от руководителя этого департамента сильно зависит качество жизни в городе.



А вот в мэрии Ярославля знают, где пропадал в этот момент новоиспечённый директор департамента городского хозяйства.



— Он был на работе, — уточнил заместитель мэра Ярославля Алексей Аксютенко. — Мы других не держим.



На какой именно работе пока — загадка.

Кстати, в правительстве Ивановской области говорят, что ушёл Сергей Тальянов без скандалов, но не хотят углубляться в эту историю.



— Это было давно, поэтому сейчас вспомнить эту историю не представляется возможным, — сказала заместитель руководителя пресс-службы правительства Ивановской области Ирина Сурина.



Сам Сергей Тальянов к тому, что о нём говорят ивановцы, относится спокойно.

— Слухи я не комментирую, — сказал новый чиновник ярославской мэрии. — Я приехал сюда работать, и прошу оценивать меня именно за работу, а не по слухам и сплетням, которые про меня распускают.

В мэрии Ярославля, кстати, говорят и о заслугах Тальянова.



— По результатам осенне-зимнего периода за время работы Сергея Тальянова Ивановская область с 45-го места по всей стране улучшила показатели до 28-го места: на объектах теплоснабжения аварийность сократилась более чем в пять раз, а внедрение энергосберегающих технологий позволило на порядок сократить затраты по потребляемым ресурсам, — написано в информационном сообщении пресс-службы мэрии Ярославля. — А ещё он награжден почетной грамотой Министерства регионального развития России.



Мы уже публиковали биографию нового директора департамента городского хозяйства Сергея Тальянова.



Ранее в Ярославле на должности директора ДГХ работал Михаил Кузнецов. К его работе у руководства не было нареканий, так как свои обязанности он всегда выполнял хорошо. И теперь в мэрии говорят, что он останется в структуре городской власти. Вероятно, речь идёт о новой должности — заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.



А ещё на днях в Ярославле был назначен новый глава администрации Кировского и Ленинского районов. Пост занял директор службы городских кладбищ.

