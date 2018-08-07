Сегодня стало известно о кадровых изменениях в структуре городской власти Ярославля. Главой администрации Кировского и Ленинского районов города стал Георгий Гудыма.



Ещё на прошлой неделе Георгий Гудыма работал директором службы городских кладбищ

— До вчерашнего дня он работал у нас на должности директора, — рассказали в муниципальном казённом учреждении «Служба городских кладбищ Ярославля». — Почему он уволился, сказать трудно — нам директоров назначает и снимает департамент городского хозяйства.



Кстати, в структуре ДГХ тоже произошли изменения. Какие именно — в мэрии пока не сообщают. Они коснутся руководителя департамента Михаила Кузнецова. Но точно известно, что он останется заместителем мэра по профильным вопросам, а возглавить департамент может другой человек.



Администрацию центральных районов Ярославля до Георгия Гудыма возглавляла Любовь Сурова. Она уволилась с поста в начале июля.

