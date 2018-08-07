В руководстве города не прекращаются назначения

В мэрии Ярославля новое кадровое назначение. Меняется директор департамента городского хозяйства.

— Им станет человек из другого города, — рассказал источник в мэрии Ярославля.

И уточнил — прежний директор ДГХ Михаил Кузнецов в структуре мэрии останется, просто будет занимать другую должность.

Имя нового руководителя департамента пока не разглашается.

Сегодня стало известно и об ещё одном кадровом решении мэрии — у Кировского и Ленинского районов новый глава. Пост занял директор службы городских кладбищ.