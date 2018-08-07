Секретное назначение: департамент городского хозяйства Ярославля возглавит иногородний
7 августа 2018 21:53
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В мэрии Ярославля новое кадровое назначение. Меняется директор департамента городского хозяйства.
— Им станет человек из другого города, — рассказал источник в мэрии Ярославля.
И уточнил — прежний директор ДГХ Михаил Кузнецов в структуре мэрии останется, просто будет занимать другую должность.
Имя нового руководителя департамента пока не разглашается.
Сегодня стало известно и об ещё одном кадровом решении мэрии — у Кировского и Ленинского районов новый глава. Пост занял директор службы городских кладбищ.
Фото: Александра Савельева
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