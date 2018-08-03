Министерство радости сатаны демонтировали специалисты лесхоза

На странный шалаш с самодельной вывеской «министерство радости сатаны» на входе, который на днях взбудоражил ярославцев, кто-то пожаловался в местное лесничество. Лесной инспектор отреагировал на сообщение — он съездил в бор у Прусовских карьеров и осмотрел строение. В итоге было принято решение снести подозрительный вигвам.



— Наши специалисты регулярно проводят рейды по выявлению незаконно возведенных объектов в лесах, — говорит начальник отдела федерального государственного надзора департамент лесного хозяйства правительства Ярославской области Александр Гулящих. — Все строения, установленные с нарушением лесного законодательства, подлежат сносу.



Шалаш был признан незаконным строением

Местный сектовед Евгений Мухтаров напоминает, что этот шалаш за последние семь лет уже несколько раз сжигали, но он потом появлялся на этом же месте снова.



О ярославском филиале министерства радости сатаны недавно заговорили в социальных сетях, после того как его нашли местные активисты. Корреспонденты 76.ru съездили туда и опубликовали фоторепортаж и видео из странного шалаша.

