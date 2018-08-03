Ярославские власти снесли министерство сатаны
На странный шалаш с самодельной вывеской «министерство радости сатаны» на входе, который на днях взбудоражил ярославцев, кто-то пожаловался в местное лесничество. Лесной инспектор отреагировал на сообщение — он съездил в бор у Прусовских карьеров и осмотрел строение. В итоге было принято решение снести подозрительный вигвам.
— Наши специалисты регулярно проводят рейды по выявлению незаконно возведенных объектов в лесах, — говорит начальник отдела федерального государственного надзора департамент лесного хозяйства правительства Ярославской области Александр Гулящих. — Все строения, установленные с нарушением лесного законодательства, подлежат сносу.
Местный сектовед Евгений Мухтаров напоминает, что этот шалаш за последние семь лет уже несколько раз сжигали, но он потом появлялся на этом же месте снова.
О ярославском филиале министерства радости сатаны недавно заговорили в социальных сетях, после того как его нашли местные активисты. Корреспонденты 76.ru съездили туда и опубликовали фоторепортаж и видео из странного шалаша.