Шалаш найти несложно — мимо него часто гуляют собачники

Ярославские активисты обнаружили за Волгой в сосновом бору неподалёку от Прусовских карьеров подозрительный вигвам. Пятиметровый шалаш стоит среди сосен чуть в стороне от троп, по которым ходят толпы людей, найти его несложно. И вроде как писали, что он здесь давно, но внимание людей привлекла странная табличка — у входа в шалаш написано, что здесь находится министерство радости сатаны. Жутковато. 

Перекрестясь, корреспонденты 76.ru заглянули за дверь этой странной постройки.

Пятиметровый вигвам видно с дороги, по которой ходят люди
Пятиметровый вигвам видно с дороги, по которой ходят люди

— Этот шалаш уже года два там стоит, но почему-то внимание на него обратили только сейчас, — говорят собачники, которые ходят сюда гулять со своими четвероногими питомцами. — Сюда частенько приходят какие-то люди и что-то там внутри делают.

На дверях вместо устрашающих картинок висит голубая сова
На дверях вместо устрашающих картинок висит голубая сова

То, что здесь кто-то бывает, видно сразу — возле шалаша лежит заготовленный на дрова сухостой. На двери висит замок, но вход открыт — он висит там только для вида. А ещё на входе посетителей встречает пластмассовая голубая сова, прикреплённая к дверям. Внутри — место для костра, места для сидения вокруг него. На сиденьях рассажены мягкие игрушки и повсюду лежат какие-то оккультные штучки. Например, на пне перед большой плюшевой гориллой лежит какая-то вещь, похожая на пасхальное яйцо.

Внутри много места — места для сидения расставлены вокруг кострища
Внутри много места — места для сидения расставлены вокруг кострища

На входе прикреплена бумажка, на которой ручкой написано: «Министерство радости Сатаны. Возможность дожить до 900–1000 лет и более». А заодно указаны адреса сайтов и номер телефона. Мы позвонили туда, но телефон оказался не рабочим. Зато на сайте мы нашли подробную информацию об этом министерстве.

Местные говорят, что в шалаше частенько кто-то собирается
Местные говорят, что в шалаше частенько кто-то собирается

«Министерство радости Сатаны стремится к восстановлению истинного сатанизма, — написано ярко-красными буквами на чёрном фоне. — Мы стремимся к истинному Создателю Человечества, которым, согласно религии, известной сейчас как сатанизм, является сам Сатана. По-настоящему знать Сатану можно лишь придя к нему лично, без каких-либо ожиданий и предрассудков. Вы увидите, что он и отдаленно не похож ни на один из тех ярлыков "зла", которые так дебильно и безмозгло вешались на него на протяжении веков. Министерство радости Сатаны не признает и не рассматривает иудаизм, христианство и ислам как законные религии. Мы работаем непосредственно с Сатаной» (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.).

Вигвам строили из того, что попадалось под руку
Вигвам строили из того, что попадалось под руку

Также на сайте указана инструкция, как сторонники министерства могут оставлять донаты. Деньги они собирают через заграничные сайты.

Здесь повсюду развешаны и разложены оккультные прибамбасы
Здесь повсюду развешаны и разложены оккультные прибамбасы

— Судя по тому, что эти люди ориентированы на американскую ветвь (Лавея), вряд ли они опасны для общества, — считает ярославский сектовед Евгений Мухтаров. — Собственно, у Лавея весь его сатанизм — это аналог пропаганды крайнего эгоизма, не более: люби себя, культивируй свое эго и делай что нравится. То есть, теоретически, кому-то может понравиться и убийство, и насилие. Однако у самого Лавея призывов к этому в «Сатанинской Библии» и «Записной книжке Сатаны» (это две основополагающие работы для американской ветки, — Прим. авт.) нет. Вот в европейской ветви (ветви Алистера Кроули) жертвоприношения разрешены и даже рекомендуются.

В шалаше вроде жутковато. Жутко от того, что не понимаешь, что за вещи раскиданы по нему. Со стороны кажется, что это шалаш для каких-то оккультных ритуалов. Внутри вдруг — мягкие игрушки... Может, родители сколотили здесь убежище для своих сорванцов? Но опять же — эта странная табличка... Пока шалаш так и остаётся загадкой. Ну, кровавых жертв не обнаружили — и то хорошо. Свят-свят.

В шалаше нет каких-то устрашающих плакатов и пиктограмм
В шалаше нет каких-то устрашающих плакатов и пиктограмм

В Ярославле уже были громкие истории, связанные с сатанистами. В 2008 году люди, называвшие себя таким словом, расчленили четверых подростков. 76.ru уже подробно рассказывал, что там произошло.