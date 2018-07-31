Сегодня всплыла история логова сатанистов, о котором сотни ярославцев узнали вчера после того, как его нашли местные активисты.



Странный шалаш найти совсем несложно — он стоит среди сосен, недалеко от дороги, где местные гуляют с собаками

— Видел этот шалаш, но не рискнул зайти, — написал пользователь под ником Лесовик на портале 76.ru. — Вигвам в диаметре метров пять да и высота тоже поди не меньше. я очень испугался, увидев всё это.



В интернете некоторые пользователи социальных сетей сразу отметили, что странный вигвам в районе Прусовских карьеров стоит уже давно. И, как оказалось, уже далеко не первый год.



Дверь в министерство радости сатаны оказалась открытой, и корреспонденты 76.ru заглянули во внутрь шалаша

— Мне про этот шалашик еще лет семь назад вопросы задавали, — вспомнил сектовед Евгений Мухтаров. — Кто-то из жителей тогда звонил и говорил, что его местные регулярно разрушают и жгут, но кто-то постоянно отстраивает заново.



Пятиметровый шалаш стоит среди сосен чуть в стороне от троп, по которым ходят толпы людей, найти его несложно. И вроде как писали, что он здесь давно, но внимание людей привлекла странная табличка — у входа в шалаш написано, что здесь находится министерство радости сатаны. Жутковато.



Внутри странного вигвама жутковато. И видно, что сюда кто-то частенько наведывается

Перекрестясь, корреспонденты 76.ru заглянули за дверь этой странной постройки. Вчера мы публиковали большой фоторепортаж из этого логова.

