«Семь лет жгли, а оно снова появлялось»: таинственная история ярославского министерства сатаны
Сегодня всплыла история логова сатанистов, о котором сотни ярославцев узнали вчера после того, как его нашли местные активисты.
— Видел этот шалаш, но не рискнул зайти, — написал пользователь под ником Лесовик на портале 76.ru. — Вигвам в диаметре метров пять да и высота тоже поди не меньше. я очень испугался, увидев всё это.
В интернете некоторые пользователи социальных сетей сразу отметили, что странный вигвам в районе Прусовских карьеров стоит уже давно. И, как оказалось, уже далеко не первый год.
— Мне про этот шалашик еще лет семь назад вопросы задавали, — вспомнил сектовед Евгений Мухтаров. — Кто-то из жителей тогда звонил и говорил, что его местные регулярно разрушают и жгут, но кто-то постоянно отстраивает заново.
Пятиметровый шалаш стоит среди сосен чуть в стороне от троп, по которым ходят толпы людей, найти его несложно. И вроде как писали, что он здесь давно, но внимание людей привлекла странная табличка — у входа в шалаш написано, что здесь находится министерство радости сатаны. Жутковато.
Перекрестясь, корреспонденты 76.ru заглянули за дверь этой странной постройки. Вчера мы публиковали большой фоторепортаж из этого логова.