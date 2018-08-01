В Заволжском районе Ярославля на ходу загорелся автобус с пассажирами

На улице Первая Шоссейная загорелся рейсовый автобус. В транспорте ехали пассажиры. К счастью, они почувствовали едкий запах дыма, автобус остановился, и пассажиры успели выйти.



— Все, кто ехал в автобусе, целы, — рассказал 76.ru свидетель происшествия Антон Кононов.



Очень быстро пламя полностью охватило транспорт. Салон автобуса выгорел.

Сейчас на месте работают спасатели. Возле пылающего автобуса собралось много людей. Причины, по которым транспорт загорелся, пока непонятны.



Последние сутки стали серьёзным испытанием для спасателей в Рыбинске. Ночью сильный пожар уничтожил кровлю дома и оставил без жилья 18 семей, а под утро огонь полыхал в квартире пятиэтажки.