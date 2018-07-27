Владимир Слепцов и Валентина Терешкова знакомы уже давно

Ярославцы в социальных сетях активно обсуждают персону первой женщины-космонавта и депутата Государственной думы России Валентины Терешковой. Спровоцировал такое пристальное внимание к ней мэр города Владимир Слепцов, который накануне опубликовал пост, где пообещал найти и наказать людей, оскорбивших Терешкову.



Три билборда

Плакаты повесили на проспекте Октября недалеко от Гипродвигателя

Импровизированную доску позора с именами и фотографиями депутатов Государственной думы от Ярославской области установили на придорожном заборе на проспекте Октября. Вывесили лица тех, кто голосовал за пенсионную реформу.



«Позор от Ярославской области в Государственной думе России», — приписали авторы плакатов Александру Грибову и Илье Осипову.



А вот над Валентиной Терешковой авторы плакатов поглумились. Взяли её фотографию со времён полёта в космос.



«Я в скафандре не слышу людей», — приписали женщине-депутату.



В тот же день представитель Государственной думы России прокомментировал появление этих плакатов.



Мэр в обиду не даст

Мэр Ярославля в социальных сетях заступился за Терешкову

Мэр Ярославля Владимир Слепцов возмутился появлением этих плакатов. Тех людей, кто вывесил баннеры, глава города назвал «пустым местом» и «подлейшими провокаторами».



— Вы не останетесь в истории — люди просто не вспомнят о вас, — в гневе написал на всех своих страницах в соцсетях Владимир Слепцов. — Люди без совести и принципов использовали образ нашей родной Валентины Владимировны Терешковой. Подло прикрывать свои интересы именами людей, которые построили нашу страну, на которых равнялись и равняются миллионы!



Также мэр пообещал приложить все усилия, чтобы найти этих людей и наказать. Правда, похоже, пока не придумал, что он будет с ними делать. В пресс-службе мэрии не смогли ответить на вопрос, каким образом глава города может наказывать за такие поступки.



«Чайка», мы с тобой!

Валентина Терешкова в Госдуме представляет Ярославскую область

Многие поддержали ярославского мэра и тоже высказали слова поддержки Валентине Терешковой.



— Как только рука у людей поднялась такое написать, — стали писать ярославцы в интернете. — Валентина Владимировна, вы — наша «Чайка». Мы с тобой, мы за тебя.

— Отчасти соглашусь с Владимиром Слепцовым, — написал на своей странице журналист Алексей Яковлев. — Два молодых и совсем негероических депутата, Грибов и Осипов, удостоились лишь порицания, а вот над Терешковой откровенно поглумились. Быть не согласным, протестовать, призывать и требовать можно и нужно сохраняя уважение к пожилой женщине, прославившей в своё время Ярославскую землю и всю страну. Осуждать не означает оскорблять. Ну что ж, ребятки, молодцы! Вы ещё дедов своих в танке нарисуйте, если с ними были в чём не согласны. Им там, в танке, тоже мало чего слышно было. Удивительно, иного ворюгу мы готовы защищать, поскольку "он человек хороший", а подвиг используем для насмешек. Нельзя так. Не нравится депутат Терешкова? Так не голосуйте за неё! Пусть она греется и успокоится в лучах былой славы, под одеялом нашего уважения.



Свой космический полёт Валентина Терешкова совершила 16 июня 1963 года на космическом корабле «Восток-6», он продолжался почти трое суток. Старт произошёл на Байконуре не с «гагаринской» площадки, а с дублирующей. В день своего полёта в космос Терешкова сказала родным, что уезжает на соревнования парашютистов, о полёте они узнали из новостей по радио. Позывной Терешковой на время полёта — «Чайка». Фраза, которую она произнесла перед стартом: «Эй! Небо! Сними шляпу!», представляла собой цитату из поэмы Владимира Маяковского «Облако в штанах».



Обратная реакция

Мимо истории с плакатами и постом мэра не прошёл и юморист Сидор Пустослов

Но далеко не все поддержали мэра Ярославля в порыве заступиться за Валентину Терешкову. Десятки людей высказали в комментариях у градоначальника своё негативное отношение и к женщине-депутату, и к самому Владимиру Слепцову.



— Терешкова родная только для Слепцова, — посыпались комментарии. — Все остальные забыли её после того, как она проголосовала за повышение пенсионного возраста.



— Один «подвиг» может затмить другой, — подхватили другие. — Люди, которым создают несовместимые с жизнью условия, не будут «кормиться» полетом первой женщины-космонавта. Перефразируя известную фразу, скажу: герой приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Надо думать о народе. И вам, мэр, кстати, тоже.



Шуточки из Telegram

Обсуждают теперь Валентину Терешкову не только на страничках у мэра. Его пост спровоцировал десятки других публикаций. И многие из них — далеко не самые лестные в адрес Валентины Терешковой и Владимира Слепцова. Некоторые пользователи социальных сетей даже назвали это травлей.



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Не обошёл стороной эту историю и популярный в Ярославле анонимный юморист Сидор Пустослов. Он сделал «фотожабу», на которой изображёны мэр города Владимир Слепцов и депутат Госдумы Валентина Терешкова.



— Я за вас! — говорит градоначальник своей собеседнице.



— Говорите громче, — отвечает ему женщина в скафандре.

Нам не нравится, но мы голосуем

Трое из четверых депутатов Госдумы от Ярославской области проголосовали за повышение пенсионного возраста

Больше трети депутатов Государственной думы России в первом чтении проголосовали за повышение пенсионного возраста. Среди них трое от Ярославской области, кто нажимал в голосовании за: Илья Осипов, Александр Грибов и Валентина Терешкова. Все представляют в парламенте партию «Единая Россия».



Пенсионная реформа предполагает увеличить возраст выхода на заслуженный отдых — для мужчин — в 65 лет (сейчас 60 лет), для женщин ещё жёстче — с 63 лет (сейчас с 55).



Зачем они это сделали? Почему они за? Эти вопросы 76.ru задал самим депутатам. Ответили все, кроме Валентины Терешковой

