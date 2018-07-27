Владимир Слепцов и Валентина Терешкова знакомы уже давно
Владимир Слепцов и Валентина Терешкова знакомы уже давно

Ярославцы в социальных сетях активно обсуждают персону первой женщины-космонавта и депутата Государственной думы России Валентины Терешковой. Спровоцировал такое пристальное внимание к ней мэр города Владимир Слепцов, который накануне опубликовал пост, где пообещал найти и наказать людей, оскорбивших Терешкову.

Три билборда

Плакаты повесили на проспекте Октября недалеко от Гипродвигателя
Плакаты повесили на проспекте Октября недалеко от Гипродвигателя

Импровизированную доску позора с именами и фотографиями депутатов Государственной думы от Ярославской области установили на придорожном заборе на проспекте Октября. Вывесили лица тех, кто голосовал за пенсионную реформу.

«Позор от Ярославской области в Государственной думе России», — приписали авторы плакатов Александру Грибову и Илье Осипову.

А вот над Валентиной Терешковой авторы плакатов поглумились. Взяли её фотографию со времён полёта в космос.

«Я в скафандре не слышу людей», — приписали женщине-депутату.

В тот же день представитель Государственной думы России прокомментировал появление этих плакатов.

Мэр в обиду не даст

Мэр Ярославля в социальных сетях заступился за Терешкову
Мэр Ярославля в социальных сетях заступился за Терешкову

Мэр Ярославля Владимир Слепцов возмутился появлением этих плакатов. Тех людей, кто вывесил баннеры, глава города назвал «пустым местом» и «подлейшими провокаторами».

— Вы не останетесь в истории — люди просто не вспомнят о вас, — в гневе написал на всех своих страницах в соцсетях Владимир Слепцов. — Люди без совести и принципов использовали образ нашей родной Валентины Владимировны Терешковой. Подло прикрывать свои интересы именами людей, которые построили нашу страну, на которых равнялись и равняются миллионы!

Также мэр пообещал приложить все усилия, чтобы найти этих людей и наказать. Правда, похоже, пока не придумал, что он будет с ними делать. В пресс-службе мэрии не смогли ответить на вопрос, каким образом глава города может наказывать за такие поступки.

«Чайка», мы с тобой!

Валентина Терешкова в Госдуме представляет Ярославскую область
Валентина Терешкова в Госдуме представляет Ярославскую область

Многие поддержали ярославского мэра и тоже высказали слова поддержки Валентине Терешковой.

— Как только рука у людей поднялась такое написать, — стали писать ярославцы в интернете. — Валентина Владимировна, вы — наша «Чайка». Мы с тобой, мы за тебя.

— Отчасти соглашусь с Владимиром Слепцовым, — написал на своей странице журналист Алексей Яковлев. — Два молодых и совсем негероических депутата, Грибов и Осипов, удостоились лишь порицания, а вот над Терешковой откровенно поглумились. Быть не согласным, протестовать, призывать и требовать можно и нужно сохраняя уважение к пожилой женщине, прославившей в своё время Ярославскую землю и всю страну. Осуждать не означает оскорблять. Ну что ж, ребятки, молодцы! Вы ещё дедов своих в танке нарисуйте, если с ними были в чём не согласны. Им там, в танке, тоже мало чего слышно было. Удивительно, иного ворюгу мы готовы защищать, поскольку "он человек хороший", а подвиг используем для насмешек. Нельзя так. Не нравится депутат Терешкова? Так не голосуйте за неё! Пусть она греется и успокоится в лучах былой славы, под одеялом нашего уважения.

Свой космический полёт Валентина Терешкова совершила 16 июня 1963 года на космическом корабле «Восток-6», он продолжался почти трое суток. Старт произошёл на Байконуре не с «гагаринской» площадки, а с дублирующей. В день своего полёта в космос Терешкова сказала родным, что уезжает на соревнования парашютистов, о полёте они узнали из новостей по радио. Позывной Терешковой на время полёта — «Чайка». Фраза, которую она произнесла перед стартом: «Эй! Небо! Сними шляпу!», представляла собой цитату из поэмы Владимира Маяковского «Облако в штанах».

Обратная реакция

Мимо истории с плакатами и постом мэра не прошёл и юморист Сидор Пустослов
Мимо истории с плакатами и постом мэра не прошёл и юморист Сидор Пустослов

Но далеко не все поддержали мэра Ярославля в порыве заступиться за Валентину Терешкову. Десятки людей высказали в комментариях у градоначальника своё негативное отношение и к женщине-депутату, и к самому Владимиру Слепцову.

— Терешкова родная только для Слепцова, — посыпались комментарии. — Все остальные забыли её после того, как она проголосовала за повышение пенсионного возраста.

— Один «подвиг» может затмить другой, — подхватили другие. — Люди, которым создают несовместимые с жизнью условия, не будут «кормиться» полетом первой женщины-космонавта. Перефразируя известную фразу, скажу: герой приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Надо думать о народе. И вам, мэр, кстати, тоже.

Шуточки из Telegram
Шуточки из Telegram

Обсуждают теперь Валентину Терешкову не только на страничках у мэра. Его пост спровоцировал десятки других публикаций. И многие из них — далеко не самые лестные в адрес Валентины Терешковой и Владимира Слепцова. Некоторые пользователи социальных сетей даже назвали это травлей.

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Не обошёл стороной эту историю и популярный в Ярославле анонимный юморист Сидор Пустослов. Он сделал «фотожабу», на которой изображёны мэр города Владимир Слепцов и депутат Госдумы Валентина Терешкова.

— Я за вас! — говорит градоначальник своей собеседнице.

— Говорите громче, — отвечает ему женщина в скафандре.

Нам не нравится, но мы голосуем

Трое из четверых депутатов Госдумы от Ярославской области проголосовали за повышение пенсионного возраста
Трое из четверых депутатов Госдумы от Ярославской области проголосовали за повышение пенсионного возраста

Больше трети депутатов Государственной думы России в первом чтении проголосовали за повышение пенсионного возраста. Среди них трое от Ярославской области, кто нажимал в голосовании за: Илья Осипов, Александр Грибов и Валентина Терешкова. Все представляют в парламенте партию «Единая Россия».

Пенсионная реформа предполагает увеличить возраст выхода на заслуженный отдых — для мужчин — в 65 лет (сейчас 60 лет), для женщин ещё жёстче — с 63 лет (сейчас с 55).

Зачем они это сделали? Почему они за? Эти вопросы 76.ru задал самим депутатам. Ответили все, кроме Валентины Терешковой