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«Валя, ты просто космос!»: музыканты-провокаторы сравнили Терешкову с Моникой Беллуччи
6 июня 2018 14:05
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Музыканты популярной в России костромской группы «ГУДТАЙМС» презентовали свою новую песню под названием «Космос». Своё творение они охарактеризовали, как космический трек о любви.
«Ты — моя бейби, ты — моя киска. Губки твои слаще, чем ириски. Я зову тебя в парк идти гулять. Ни о чём другом не мог я и мечтать. Ты красивая, как Моника Беллуччи. Лучше Моники, Моники Беллуччи. Звёзды с неба я тебе дарю, ай лав ю, ай нид ю, ай лав ю. Валя, ты просто космос!», — поётся в песне.
— Эта песня была написана за один день, — рассказал автор текста песни и солист группы «ГУДТАЙМС» Артём Шаров. — Никто сильно со словами не мудрил — на ходу свели и выставили сразу же.
В посте с презентацией песни в социальной сети «ВКонтакте» размещена картинка с изображением молодой Валентины Терешковой, что проводит параллель между героиней песни и конкретным человеком — первой женщиной-космонавтом и депутатом Государственной думы России от Ярославской области.
— Имя для героини песни мы выбрали случайно, «Валя» благозвучно вписывалось, — уверяет Артём Шаров. — А потом, когда уже стали рисовать обложку, первая Валя, которая нам пришла на ум, оказалась именно она. Наверное, это самая известная Валя.
Группа GOOD TIMES — это одна из самых позитивных, безудержных и непредсказуемых команд России. Это вымысел, провокация, ирония и дикий драйв, приправленные мощным звучанием целого оркестра.
Песня «Космос» не входит в основную концепцию группы «ГУДТАЙМС» — она не войдёт ни в один альбом и музыканты не планируют её исполнять на концертах. Скоро участники группы представят ещё несколько «самостоятельных» песен — от регги до стиля дискотеки 80-х.
Фото: Гудтаймс/Vk.com
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