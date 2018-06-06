«Валя, ты просто космос!»: музыканты-провокаторы сравнили Терешкову с Моникой Беллуччи

Музыканты говорят, что вспомнили про Валентину Терешкову, когда песня уже была записана

Музыканты популярной в России костромской группы «ГУДТАЙМС» презентовали свою новую песню под названием «Космос». Своё творение они охарактеризовали, как космический трек о любви.

«Ты — моя бейби, ты — моя киска. Губки твои слаще, чем ириски. Я зову тебя в парк идти гулять. Ни о чём другом не мог я и мечтать. Ты красивая, как Моника Беллуччи. Лучше Моники, Моники Беллуччи. Звёзды с неба я тебе дарю, ай лав ю, ай нид ю, ай лав ю. Валя, ты просто космос!», — поётся в песне.

— Эта песня была написана за один день, — рассказал автор текста песни и солист группы «ГУДТАЙМС» Артём Шаров. — Никто сильно со словами не мудрил — на ходу свели и выставили сразу же.

В репертуаре группы «ГУДТАЙМС» много ироничных и провокационных песен

В посте с презентацией песни в социальной сети «ВКонтакте» размещена картинка с изображением молодой Валентины Терешковой, что проводит параллель между героиней песни и конкретным человеком — первой женщиной-космонавтом и депутатом Государственной думы России от Ярославской области.

— Имя для героини песни мы выбрали случайно, «Валя» благозвучно вписывалось, — уверяет Артём Шаров. — А потом, когда уже стали рисовать обложку, первая Валя, которая нам пришла на ум, оказалась именно она. Наверное, это самая известная Валя.

Песня «Космос» не входит в основную концепцию группы «ГУДТАЙМС» — она не войдёт ни в один альбом и музыканты не планируют её исполнять на концертах. Скоро участники группы представят ещё несколько «самостоятельных» песен — от регги до стиля дискотеки 80-х.