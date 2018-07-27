Валентина Терешкова, Илья Осипов, Александр Грибов

Больше трети депутатов Государственной Думы России в первом чтении проголосовали за повышение пенсионного возраста. Среди них трое от Ярославской области, кто нажимал в голосовании «за»: Илья Осипов, Александр Грибов и Валентина Терешкова. Все представляют в парламенте партию «Единая Россия».



Пенсионная реформа предполагает увеличить возраст выхода на заслуженный отдых - для мужчин - в 65 лет (сейчас 60 лет), для женщин ещё жёстче — с 63 лет (сейчас с 55).



Зачем они это сделали? Почему они «за»? Эти вопросы 76.ru задал самим депутатам. Тем, от кого с трудом смогли получить ответы.



Я голосовал за повышение пенсий



Первым (и даже с радостью) объяснился депутат Илья Осипов.



Илья Осипов

- Я голосовал не за повышение пенсионного возраста, а за повышение пенсий, - говорит депутат. - 12-13 тысяч рублей - это не те деньги, на которые человек должен жить при потере трудоспособности. Мы говорим о плановом повышении пенсионного возраста, вместе с которым в течение пяти лет пенсия вырастет примерно на 30%. Время реформы растягивается на десять лет. Уже через пять лет пенсия в 14 тысяч рублей сегодня станет 20 тысячами рублей. Когда люди почувствуют это в кармане, будет уже другой разговор. Скептики считают, что всё съест инфляция, но это не так. В пакете законов, которые будут приняты, закладываем рост пенсии на сумму, превышающую инфляцию, как минимум, вдвое.



Если бы нам предложили голосовать за понижение пенсионного возраста, то у нас были бы 50-летние пенсионеры с денежным довольствием в 5000 рублей. А мы говорим о том, что на пенсию нужно существовать безбедно. Пусть пока небогато, но достойно. Как живут многие пенсионеры сейчас — оскорбительно для страны в целом.



Депутат признался, что реформа не нравится никому.



- Я не знаю таких людей, которые бы сказали «мы за реформу». Но когда начинаешь погруждаться в причины, когда рассматриваешь ситуацию в макроэкономическом смысле, становится понятно, что реформа логична и нужна, - объясняет Илья Осипов. - В правительстве нам дали очень подробный экономический расклад. Многие люди уже сейчас понимают соотношение числа пенсионеров к работающему населению. У нас в стране проживает 48 миллионов людей, вышедших на пенсию. Это каждый третий. Огромное число.



Парламентарий считает, что всем нужно выговориться.



- Да, у людей много вопросов. Особенно у тех, кто занят физическим трудом, они спрашивают: как вы себе представляете нашу работу в 60 лет? Я считаю, что нужно выговориться по всем этим вещам. Мы будем обсуждать реформу с профсоюзами, общественными организациями, проводить слушания в Госдуме, региональных заксобраниях. Всё это для того, чтобы ко второму чтению закона мы видели ситуацию целиком. Дьявол всегда в деталях. Приняв концепцию, нужно понять, как будет работать закон. Нам с вами кажется, что мы молодые будем всегда. А люди, которым сейчас к 60, уже понимают всю особенность своего возраста. Они переживают.



Тем временем в Ярославле разразился скандал. На придорожном заборе неизвестные вывесли палкаты с лицами и именами депутатов, устроив импровизированную доску позора. Мэр Владимир Слепцов назвал авторов этой идеи пустым местом.



Закон ещё не приняли



Депутат Александр Грибов ответил, зачем голосовал «за».

Александр Грибов

– Объявленные предложения, естественно, были, как гром среди ясного неба, потому что каждый воспринял их на свой личный счёт. И дело даже не в том, что в среднем по России человек ещё 5-7 лет после достижения пенсионного возраста продолжает работать. Дело в том, что изменения в закон обострили две большие проблемы, которые, к слову, зависят даже не от федеральной власти, а именно от региона - это рынок труда и состояние медицины, - говорит депутат. - В сотнях обращений, которые я получил от жителей были обозначены именно эти проблемы - как гарантировать, чтобы трудовые права не нарушались? Если человек хочет работать, то он будет работать. Что делать со здравоохранением? Известно много случаев, когда люди просто не доживали до пенсии. Предложение Правительства по изменению пенсионного законодательства очень сложное, болезненное и очень личное для каждого. У каждого человека есть свой примерный жизненный план, где отведено место времени, когда он готов работать и времени заслуженного отдыха - выхода на пенсию.

Депутат напомнил, что в 2017 было хуже. И считает, что с пенсионной реформой точно будет лучше.



- Вы помните сбой пенсионной системы, когда не смогли на инфляцию проиндексировать пенсию? Пенсионеры получали тогда разовые выплаты по 5000 рублей. Об этом не говорят сейчас, но уже тогда было ясно, что с пенсионным фондом проблема. Так устроена система, что работающие люди обеспечивают пенсионеров. Работающих граждан в стране сейчас 37%, пенсионеров 32%. Скоро соотношение будет один к одному. В 1970 было четыре к одному. Если ничего не делать, то пенсии платить будет нечем и стоимость пенсии обесценится, - объясняет повышение пенсионного возраста Александр Грибов.



Самым важным аргументом парламентарий назвал рост пенсий. Причём, невероятно быстрый.



- Страна должна выполнить международные обязательства по конвенции МОТ, по которым пенсия должна ежегодно расти. Поэтому с 1 января 2019 она должна вырасти для каждого пенсионера на 1000 рублей в месяц. И к завершению реформы средний размер по стране, по прогнозу МинТруда, должен быть в 2-2,5 раза выше, чем сейчас. Я сейчас не оправдываю решение. Повторю, что оно очень проблематичное и регионам России, и нашей области нужно будет сделать очень многое, чтобы обеспечить гарантии занятости. Вплоть до того, что трудовая инспекция будет в ежедневном режиме обеспечивать защиту прав, а правительство региона обеспечит ежегодный прирост рабочих мест. Также и медицина - это полномочия субъекта. Для людей предпенсионного возраста, а такая категория появится в законе, должны быть обеспечены льготные условия по медицинскому обслуживанию, лекарства всегда должны быть в наличии и перечень других мер, которые до этого не применялись. Вопросов масса, но и закон ещё не принят. Первое чтение это не принятие закона в целом. Идёт сбор поправок, предложений. Изменения будут.



Ответа нет



Получить ответ от Валентины Терешковой оказалось невозможно. Больше суток редакция звонила на личный сотовый депутата, обращалась к её помощникам.



- Валентина Владимировна сейчас не на связи. О возможностях с ней связаться я сообщу, - ответила помощница депутата Кира Крайнова.



76.ru надеется, что депутат, за которого голосовали ярославцы, выйдет на связь и ответит людям на этот важный вопрос. В любой момент мы готовы предоставить площадку для мнения.

