Плакаты повесили на проспекте Октября на видном месте

Импровизированную доску позора с именами и фотографиями депутатов Государственной думы от Ярославской области установили на придорожном заборе на проспекте Октября. Вывесили лица тех, кто голосовал за пенсионную реформу.



«Позор от Ярославской области в Государственной думе России», — приписали авторы плакатов Александру Грибову и Илье Осипову.



А вот над Валентиной Терешковой авторы плакатов поглумились ещё сильнее. Они взяли её фотографию со времён полёта в космос.



«Я в скафандре не слышу людей», — приписали женщине-депутату.



В пабликах в социальной сети «ВКонтакте» и в Telegram-каналах пишут, что такой могла быть реакция людей на скандальный законопроект по поводу увеличения пенсионного возраста и принятого закона о повышении НДС до 20%.



В Государственной думе России фото этих плакатов уже видели в интернете и оценили их. Там считают, что это провокация. Об этом, по мнению представителей федерального парламента, говорит качество плакатов.



— Плакаты явно нарисовал дизайнер, и их распечатали за деньги в типографии, — говорит представитель Государственной думы России. — Если бы горожане искренне хотели бы высказаться в адрес депутатов, то они могли бы это сделать эффектнее и без затрат.



Сейчас плакаты уже сняли. Кто их сюда повесил, неизвестно.



Накануне портал депутатов Государственной думы 7-го созыва определил коэффициент полезности народных избранников и составил рейтинг. Мы уже писали, на каких местах в этом списке оказались представители парламента от Ярославской области.

