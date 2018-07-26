Грузовик въехал в дерево

Сегодня рано утром возле НПЗ произошло ДТП с участием легковушки и грузовика. Машины столкнулись в 5:51.



Автомобиль «Лада-Гранта» ехал из Москвы, а большегруз, наоборот, в сторону столицы. По предварительной информации, легковушка влетела в грузовик при повороте налево. Большегруз, видимо, пытавшись уйти от столкновения, съехал на обочину и угодил в дерево.



— У «Лады» передняя часть полностью смята, — рассказали очевидцы.



Как нам стало известно, в ДТП пострадали все те, кто находился в легковушке. 37-летний мужчина-водитель и 47-летняя женщина после осмотра врачей были отпущены домой. А вот другая 45-летняя пассажирка «Лады» госпитализирована.



По факту ДТП проводится проверка.

