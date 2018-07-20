Девочка играла возле дома

Семья из Москвы приехала на свою дачу в Некоузский район, чтобы отдохнуть от столичной суеты. Родители занимались своими делами, а их трёхлетняя девочка играла у дома. В какой-то момент ребёнок пропал из виду. Родители почти два часа бегали по деревне, разыскивая малышку, но безуспешно. Тогда они обратились в полицию.



— Полицейские сразу же подключились к розыску ребенка. Девочку нашли в поле, на расстоянии около трех километров от дома, живой и здоровой, — рассказали в УМВД по Ярославской области.



Родители, смотрите внимательно за своими детьми. Не оставляйте их одних. Особенно у открытых окон. Ярославский нейрохирург рассказал нам, как отчаянно борются за свою жизнь дети, выпавшие из окна.

