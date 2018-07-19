Каждый год Дмитрию привозят детей, которые выпали из окна

Родители просто не заметили, когда полуторагодовалый малыш выпал из окна. Малыш пролетел три этажа. Сейчас он в больнице в очень тяжелом состоянии.. Этот случай произошёл в Ярославле 18 июля - и он один из черед похожих. Как только лето - так дети падают из окон. Трагические новости идут одна за другой... Дети разбиваются насмерть, становятся инвалидами или, в лучшем случае, лечатся полжизни.

Последствия травмы могут быть плачевными

Мы поговорили с врачом-нейрохирургом Областной детской клинической больницы Дмитрием Шелкошвеевым и узнали у него, как сложились судьбы тех детей, кто выжил при падении из окна и как нужно действовать, если трагедия всё же случилась.



Если ребёнок упал, немедленно вызывайте скорую

Не двигайте ребёнка



- Самая частая ошибка, которые допускают родители и очевидцы – это, попытка оказания самостоятельной немедицинской помощи выпавшему ребенку, когда пытаются унести его домой, сгибать и разгибать конечности, шею, пытаться диагностировать перелом или другое повреждение. Не стоит этого делать. Потому что возникает риск смещения отломков, более серьёзного повреждения внутренних органов, что может привести к летальному исходу, - рассказывает Дмитрий Шелкошвеев. – Самое лучшее, это немедленно вызвать скорую, на такие выезды они приезжают в течение нескольких минут. Можно лишь расстегнуть пострадавшему одежду, чтобы стало легче дышать. И, если есть рвота, аккуратно повернуть голову набок, освободить рот от рвотных масс.



Скорая приедет сразу же

- А если за чертой города такое происходит?



- Всё то же самое. Попытка самостоятельного перемещения может закончиться плачевно .



- За текущий год сколько было падений из окон?



- Шесть или семь. Недавно к нам поступила девочка из Рыбинска, она упала с седьмого этажа. Пока она в реанимации, состояние тяжёлое. Врачи делают всё возможное.



Девочка из Рыбинска сейчас в ярославской больнице

Ежедневно дети попадают в больницу с тяжёлыми травмами

Даже лёгкий удар опасен



- Дети, которые выпадают из окон и выживают, с какими последствиями сталкиваются и как восстанавливаются?



- Дети, как правило, падают вниз головой, так как у них это самая тяжелая часть тела. Потому на первое место по частоте выходят именно черепно-мозговые травмы, следом за ними идут травмы позвоночника и спинного мозга, также разрывы внутренних органов, переломы костей. Любое из этих повреждений может потребовать оперативного лечения в кратчайшие сроки. К счастью, детей оперировать приходится меньше, чем взрослых в силу особенностей строения детского организма. Дети часто падают, стукаются, поэтому организм сам пытается предохранить от травм. Но всё же после серьёзных травм, а к ним мы относим падения с высоты, как правило, требуется много времени и сил на реабилитацию и восстановление. И даже при вовремя и полноценно оказанной медицинской помощи шансов, что после тяжёлой черепно-мозговой или спинальной травмы ребёнок восстановиться полностью, мало. Может нарушится координация движений, появится психические нарушения, дети могут начать отставать в развитии от сверстников. Любая травма мозга несёт в себе последствия, которые могут проявится даже спустя несколько месяцев, а порой и лет.



Дети могут остаться инвалидами

-По времени сколько такие дети восстанавливаются?



- Обычно на период более успешной реабилитации отводят около года. После значимых изменений добиться сложнее. У детей есть один плюс, организм сформирован не окончательно, он еще находится в процессе развития, потому все реабилитационные мероприятия проходят с большим процентом успешности, чем у взрослых. Но уповать на это не стоит. Лучше не допускать подобного. Голову нужно беречь. Некоторая часть таких пациентов на всю жизнь остаются инвалидами.



После травмы детей наблюдают в течение нескольких лет

Детей нельзя оставлять без присмотра

Борьба за жизнь



- На вашей практике, какой был самый верхний этаж, с которого падали дети и выживали?



- Наверное, вот этот последний случай в Рыбинске. Был ещё ребёнок в этом году, он упал с девятого этажа. Он умер ещё до приезда скорой. Остальные случаи, которые были в этом, году, к счастью, закончились хорошо. Дети падали с высоты не более пятого этажа. Всем им была оказана своевременная медицинская помощь, они наблюдаются нейрохирургом, а также докторами смежных специальностей (неврологами, травматологами, врачами лечебной физкультуры и др). Их здоровье в настоящий момент не вызывает опасений. На моей практике был случай, ребенок выпал с 5 или 6 этажа. Около месяца он лежал в отделении реанимации, потом продолжил лечение в нейрохирургии, потом в отделении неврологии, где проходил курс дальнейшей нейровосстановительной терапии, курс реабилитации. Восстановление ребёнка идёт до сих пор, но, к сожалению, результат всё еще далек от желаемого. Ребенок сильно отстает в развитии от сверстников. И такой случай далеко не единичный.



Даже лёгкий удар головой опасен

Подоконники завалены игрушками



- Дети, которые выпадают из окон, они из благополучных семей?



- Да, как правило, все семьи благополучные. Нехорошо, может, будет сказано, но вина, наверное, на родителях. Они не осознают всей опасности. Я говорю, даже опираясь на собственные наблюдения. Приходилось видеть склад детских игрушек на подоконнике, рядом диван или стул, да ещё и нараспашку открытое окно. Мама или папа могут отвернуться лишь на секунду, а ребёнок на подоконник залезает и всё…Москитные сетки в этом случае не помогают. Среди многих случаев падений бывало, когда москитная сетка жизнь спасала. Ребёнок вместе с ней планировал в кусты или на кроны деревьев. Но это просто везение. На более чем 700 падений в год (статистика по России), таких случаев не более 5.



У детей очень хрупкие кости

- Что нужно делать родителям, чтобы обезопасить детей?



- Не оставлять без присмотра ни на секунду, не открывать окна, когда они одни в комнате. Использовать замки, фиксаторы или решётки. У маленьких детей хрупкие косточки, в первый год жизни – это даже больше хрящики. Так что тяжёлую травму можно получить и упав с первого этажа.

