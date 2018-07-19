Каждый год Дмитрию привозят детей, которые выпали из окна
Каждый год Дмитрию привозят детей, которые выпали из окна

Родители просто не заметили, когда полуторагодовалый малыш выпал из окна. Малыш пролетел три этажа. Сейчас он в больнице в очень тяжелом состоянии.. Этот случай произошёл в Ярославле 18 июля - и он один из черед похожих. Как только лето - так дети падают из окон. Трагические новости идут одна за другой...  Дети разбиваются насмерть, становятся инвалидами или, в лучшем случае, лечатся полжизни.

Последствия травмы могут быть плачевными
Последствия травмы могут быть плачевными

Мы поговорили с врачом-нейрохирургом Областной детской клинической больницы Дмитрием Шелкошвеевым и узнали у него, как сложились судьбы тех детей, кто выжил при падении из окна и как нужно действовать, если трагедия всё же случилась.

Если ребёнок упал, немедленно вызывайте скорую
Если ребёнок упал, немедленно вызывайте скорую

Не двигайте ребёнка

- Самая частая ошибка, которые допускают родители и очевидцы – это, попытка оказания самостоятельной немедицинской помощи выпавшему ребенку, когда пытаются унести его домой, сгибать и разгибать конечности, шею, пытаться диагностировать перелом или другое повреждение. Не стоит этого делать. Потому что возникает риск смещения отломков, более серьёзного повреждения внутренних органов, что может привести к летальному исходу, - рассказывает Дмитрий Шелкошвеев. – Самое лучшее, это немедленно вызвать скорую, на такие выезды они приезжают в течение нескольких минут. Можно лишь расстегнуть пострадавшему одежду, чтобы стало легче дышать. И, если есть рвота, аккуратно повернуть голову набок, освободить рот от рвотных масс.

Скорая приедет сразу же
Скорая приедет сразу же

- А если за чертой города такое происходит?

- Всё то же самое. Попытка самостоятельного перемещения может закончиться плачевно .

- За текущий год сколько было падений из окон?

- Шесть или семь. Недавно к нам поступила девочка из Рыбинска, она упала с седьмого этажа. Пока она в реанимации, состояние тяжёлое. Врачи делают всё возможное.

Девочка из Рыбинска сейчас в ярославской больнице
Девочка из Рыбинска сейчас в ярославской больнице
Ежедневно дети попадают в больницу с тяжёлыми травмами
Ежедневно дети попадают в больницу с тяжёлыми травмами

Даже лёгкий удар опасен

- Дети, которые выпадают из окон и выживают, с какими последствиями сталкиваются и как восстанавливаются?

- Дети, как правило, падают вниз головой, так как у них это самая тяжелая часть тела. Потому на первое место по частоте выходят именно черепно-мозговые травмы, следом за ними идут травмы позвоночника и спинного мозга, также разрывы внутренних органов, переломы костей. Любое из этих повреждений может потребовать оперативного лечения в кратчайшие сроки. К счастью, детей оперировать приходится меньше, чем взрослых в силу особенностей строения детского организма. Дети часто падают, стукаются, поэтому организм сам пытается предохранить от травм. Но всё же после серьёзных травм, а к ним мы относим падения с высоты, как правило, требуется много времени и сил на реабилитацию и восстановление. И даже при вовремя и полноценно оказанной медицинской помощи шансов, что после тяжёлой черепно-мозговой или спинальной травмы ребёнок восстановиться полностью, мало. Может нарушится координация движений, появится психические нарушения, дети могут начать отставать в развитии от сверстников. Любая травма мозга несёт в себе последствия, которые могут проявится даже спустя несколько месяцев, а порой и лет.

Дети могут остаться инвалидами
Дети могут остаться инвалидами

-По времени сколько такие дети восстанавливаются?

- Обычно на период более успешной реабилитации отводят около года. После значимых изменений добиться сложнее. У детей есть один плюс, организм сформирован не окончательно, он еще находится в процессе развития, потому все реабилитационные мероприятия проходят с большим процентом успешности, чем у взрослых. Но уповать на это не стоит. Лучше не допускать подобного. Голову нужно беречь. Некоторая часть таких пациентов на всю жизнь остаются инвалидами.

После травмы детей наблюдают в течение нескольких лет
После травмы детей наблюдают в течение нескольких лет
Детей нельзя оставлять без присмотра
Детей нельзя оставлять без присмотра

Борьба за жизнь

- На вашей практике, какой был самый верхний этаж, с которого падали дети и выживали?

- Наверное, вот этот последний случай в Рыбинске. Был ещё ребёнок в этом году, он упал с девятого этажа. Он умер ещё до приезда скорой. Остальные случаи, которые были в этом, году, к счастью, закончились хорошо. Дети падали с высоты не более пятого этажа. Всем им была оказана своевременная медицинская помощь, они наблюдаются нейрохирургом, а также докторами смежных специальностей (неврологами, травматологами, врачами лечебной физкультуры и др). Их здоровье в настоящий момент не вызывает опасений. На моей практике был случай, ребенок выпал с 5 или 6 этажа. Около месяца он лежал в отделении реанимации, потом продолжил лечение в нейрохирургии, потом в отделении неврологии, где проходил курс дальнейшей нейровосстановительной терапии, курс реабилитации. Восстановление ребёнка идёт до сих пор, но, к сожалению, результат всё еще далек от желаемого. Ребенок сильно отстает в развитии от сверстников. И такой случай далеко не единичный.

Даже лёгкий удар головой опасен
Даже лёгкий удар головой опасен

Подоконники завалены игрушками

- Дети, которые выпадают из окон, они из благополучных семей?

- Да, как правило, все семьи благополучные. Нехорошо, может, будет сказано, но вина, наверное, на родителях. Они не осознают всей опасности. Я говорю, даже опираясь на собственные наблюдения. Приходилось видеть склад детских игрушек на подоконнике, рядом диван или стул, да ещё и нараспашку открытое окно. Мама или папа могут отвернуться лишь на секунду, а ребёнок на подоконник залезает и всё…Москитные сетки в этом случае не помогают. Среди многих случаев падений бывало, когда москитная сетка жизнь спасала. Ребёнок вместе с ней планировал в кусты или на кроны деревьев. Но это просто везение. На более чем 700 падений в год (статистика по России), таких случаев не более 5.

У детей очень хрупкие кости
У детей очень хрупкие кости

- Что нужно делать родителям, чтобы обезопасить детей?

- Не оставлять без присмотра ни на секунду, не открывать окна, когда они одни в комнате. Использовать замки, фиксаторы или решётки. У маленьких детей хрупкие косточки, в первый год жизни – это даже больше хрящики. Так что тяжёлую травму можно получить и упав с первого этажа.