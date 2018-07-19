Тимур был талантливым журналистом и поэтом

Стали известны результаты экспертизы, проведенной после смерти ярославского журналиста Тимура Бикбулатова.

— Вскрытие показало две причины смерти. Одна — воспаление легких. Вторая — последствия той травмы, которую не так давно получил Тимур (у него была пробита голова), — рассказала сестра Тимура Бикбулатова Ирина. — Тяжело ему было. Я же болею, он меня по дому на руках носил... Ещё три недели назад все было хорошо, и тут...

Сейчас семье Тимура требуется помощь. Сама Ирина в больнице, похоронами занимается её дочь. Телефон Ирины (номер привязан к Сбербанку): 8 906 525-22-49.

Прощание состоится в субботу, 21 июля, с 13 до 14 часов в ритуальном зале Соловьевской больницы.

Тимура Бикбулатова нашли мертвым в его квартире 17 июля. Тело обнаружил друг журналиста.