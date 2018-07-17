Собака ждёт хозяина

Чем заслужил такое бедный пёс? Несчастную собаку привязали к дереву и бросили в лесу. Бедное животное случайно увидели две женщины, которые шли по дороге из пансионата в Туношне. Они попытались отвязать пса, но он не подпускал их к себе. Женщины сообщили о случившемся волонтёрам. Те приехали на место и также пытались отвязать собаку, но безуспешно.



Пёс сидел три дня без воды и еды. По нему было видно, что он ухоженный и домашний, но уже старенький. Волонтёры предположили, что жестокий хозяин таким образом решил избавиться от ненужного животного. Чтобы спасти собаке жизнь, волонтёрам пришлось делать ему укол транквилизатором. Пёс уснул, и его отвязали.



— Но он не стал уходить, так и сидит там, ждёт хозяина. Хотелось бы обратиться к этому человеку, призвать его к совести. Пусть хотя бы сдаст пса в приют, ведь он сидит там и не понимает, что его предали, — говорит волонтёр Анастасия Колшагина. — Мы приносили ему поесть, он отказывался. Только воду пил.



Анастасия очень надеется на помощь. Она хочет, чтобы собаку просто увезли из леса. Нужно, чтобы её осмотрели ветеринары.

Собака сидит в лесу на Костромской трассе, на повороте к пансионату. Недалеко находится заправка.

