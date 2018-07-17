Мальчик погиб на месте

В Рыбинске продолжают расследовать ДТП, в котором погиб 14-летний подросток.



Авария произошла 24 марта на перекрёстке улиц Плеханова и Луначарского. 14-летний Тимур шёл вместе с друзьями. Вдруг мальчик внезапно выбежал на дорогу на красный свет. Тимур попытался перебежать перед движущимся по проезжей части автомобилем. Но не успел. Мальчика сбили насмерть. Сам момент аварии попал на камеры видеонаблюдения. После этого многие встали на сторону водителя: он ехал на зелёный, а подросток появился внезапно. К тому же появилась версия, что дети просто играли в экстремальную игру «Беги или умри».



Как нам стало известно, на водителя завели уголовное дело по факту нарушения Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.



— Это произошло напротив моего дома. Водителя очень жалко, он сделал всё, чтобы избежать столкновения. После случившего сидел и плакал, — рассказывал после произошедшего очевидец Федерико Худоян.



Друзья погибшего мальчика утверждали: они уже расходились по домам, а Тимур побежал лишь потому, что опаздывал к ужину.

