Этой ночью на трассе М-8 в Ярославской области случилось жуткое ДТП из-за выбежавшего на дорогу лося.

На трассе М-8 три машины столкнулись с лосём.

Животное по касательной задело ГАЗ с костромскими номерами, а следом его же сбил водитель КАМАЗа с номерами Краснодарского края.

— Из-за резкого торможения в КАМАЗ влетел водитель фуры МАН с ярославскими номерами. Пострадал водитель КАМАЗа, — рассказал источник 76.ru.

Всё произошло около 2:35 ночи на тёмной трассе.

Этим летом в Ярославской области случилось уже немало аварий с лосями. Один раз животное кинулось под колёса легковушки.