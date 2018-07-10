Дорога ушла под землю: в центре Ярославля образовался большой провал

Прошедший над Ярославлем тропический ливень, похоже, ещё и смыл дороги. В центре города образовался огромный провал на пересечении улиц Свободы и Чайковского.

Обвалившийся асфальт обнажил основание дороги до самой земли. А размер провала оказался настолько внушительным, что в нём может застрять половина небольшого автомобиля.

— Раньше здесь протекал Ершов ручей. Как раз вместо улицы (перед сквером) еще в начале 20 века был пруд, а вместо сквера на Чайковского тек ручей, на котором были даже запруды и работали мелкие предприятия, — вспоминает в комментариях ярославна Ольга Короткова.



Дыра на улице Свободы

Ещё несколько человек в соцсетях предположили, что именно грунтовые воды могли стать причиной обвала. Сейчас дыра огорожена, уже сегодня начнутся работы по устранению провала.

— Проблема в коллекторе РИОГС. Приступили к устранению, — ответил глава департамента городского хозяйства Михаил Кузнецов.

Рабочие уже перегородили улицу Чайковского.

Напомним, в Ярославле это уже не первый случай провала дороги над коллектором. Прямо на остановке общественного транспорта 62-летний мужчина провалился под землю, ожидая троллейбус. ЧП произошло в марте прошлого года. Мужчина выжил и получил солидную компенсацию после происшествия.