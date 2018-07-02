Александр провалился прямо на остановке

Эта история, произошедшая с ярославским пенсионером, попала на все федеральные каналы. 62-летний Александр Зайцев провалился под асфальт прямо на остановке. Мужчина спокойно ждал свой транспорт, как вдруг земля ушла из-под ног. ЧП произошло 16 марта прошлого года.



— Он так перепугался! Говорит, когда падал, страх был панический, — вспоминает супруга провалившегося под асфальт мужчины Татьяна Борисовна.



Александр упал в яму глубиной не менее трёх метров. Многие просто прошли мимо. Но на помощь ему кинулась женщина, которую Александр потом долго искал, чтобы сказать спасибо. Травмы были серьёзные: мужчина отбил бок, получил большую гематому на локте и поранил ногу — пришлось накладывать швы.



Александр лечился два месяца

— Это сейчас кажется, что отделался, можно сказать, лёгким испугом. А тогда… Лечился долго, месяца два. Сейчас, правда, у него гипертония, он таблетки пьёт. Я считаю, что всё из-за того случая, — рассказывает Татьяна Борисовна.



Мы связались с адвокатом, который отстаивал интересы Александра.



— Между потерпевшим и «Водоканалом» было заключено мировое соглашение. Дело не дошло до суда. «Водоканал» согласился компенсировать Александру моральный и материальный вред, а также оплатил лечение в санатории, — рассказал Рустам Халатян.

— Тысяч 20, по-моему, да путёвку на две недели купили. Муж у меня полечился. Немного выплатили, но мы не стали настаивать. Главное ведь, что жив остался. Да и травмы, как нам сказали, несерьёзные, переломов не было, — говорит Татьяна Борисовна.

Мы связались с пресс-службой ярославского «Водоканала», чтобы уточнить сумму, которую получил пострадавший.

— Мы выплатили мужчине 75 тысяч 300 рублей за причинение морального вреда, 25 тысяч 300 рублей за испорченную одежду. А также купили путёвку на 21 день в санаторий на сумму 58 тысяч 800 рублей. Пострадавший никаких претензий к нам не имеет, — рассказали в ярославском «Водоканале».

Сейчас у пенсионеров уже всё хорошо. Они очень благодарят всех, кто помогал им в той непростой ситуации.

