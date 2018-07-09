Ярославль на несколько дней стал звёздным городом. К нам приехали российские актёры театра и кино, а также мировая знаменитость — главный герой фильма «Такси» — француз Сами Насери.

Гоша Куценко прокатился на колесе обозрения и назвал его сексуальным

Все они прошлись по красной ковровой дорожке на открытии фестиваля семейного кино «В кругу семьи», которое состоялось в минувшее воскресенье. Некоторые из звёзд во время визита в Ярославль успели погулять по городу, наполняя свои Instagram фото- и видеоотчётами.

Например, Гоша Куценко, не переставая, делал селфи. Он успел прокатиться на колесе обозрения в VIP-кабинке «Чайка», что привело его в бешеный восторг.

— Слушайте, чёртово колесо — это самое офигенное, сексуальное место, — сказал своим подписчикам Гоша Куценко. — Мы тут подумали, чем ещё заниматься на высоте 65 метров? Конечно, сексом! Вот, этот пик! Этот оргазм! Мы испытали его на высоте 65 метров. Даже секс не нужен.

На открытии фестиваля он больше всех фотографировался с ярославцами и нескромно назвал себя звездой вечера.

Актриса Анна Снаткина рассказала подписчикам, что в Ярославле она ещё и снимается в новой картине, о которой расскажет позже.

—⠀Теперь в список моих любимых городов России вошёл Ярославль, где сейчас проходят съёмки, — написала она в Instagram. Где также сообщила, что безумно скучает по семье и хочет скорее вернуться домой.

Актриса Елена Захарова успела съездить в Толгский женский монастырь.

А француз Сами Насери рассказывал своим 35 тысячам подписчиков про Волковский театр, который стал первым в России официальным академическим театром.