В Ярославль приехали все звёзды: разглядываем знаменитостей на красной ковровой дорожке
Сегодня в Ярославле на улице можно встретить знаменитость. Ведь в это воскресенье наш город принимает международный кинофестиваль «В кругу семьи».
В день открытия, которое проходит прямо сейчас в концертно-зрелищном центре «Миллениум», на красную ковровую дорожку вышли звёзды мирового уровня, а также знаменитости российского кино и сериалов.
— Мы всегда так заняты, нам всегда так некогда побыть вместе с самыми дорогими и любимыми людьми: нашими родителями и детьми... Поверьте, посмотреть доброе, умное, светлое кино для всей семьи — уникальная возможность подарить радость всей семье — ведь такое кино сегодня — большая редкость. С 8 по 14 июля в Ярославле и Ярославской области! — пригласила всех на фестиваль актриса Елена Захарова (её можно вспомнить по сериалу «Кадетство»).
Она выбрала для этого вечера платье средней длины телесного оттенка, которое оттеняет цвет её волос.
Также по красной ковровой дорожке сегодня прошли актёры Гоша Куценко, Сергей Горобченко, актёр и телеведущий Михаил Башкатов, Ольга Будина, Владимир Вдовиченков. И главное звездой этого вечера стал актёр Сами Насери — главный герой французской комедии «Такси», ставшей популярной во всём мире. В Ярославль он приехал ещё утром, а на открытие фестиваля пришёл под руку с юной красоткой.
Все кинопоказы во время фестиваля пройдут в кинотеатре «Киномакс» в торговом центре «Аура».