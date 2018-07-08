В Ярославль приехали все звёзды: разглядываем знаменитостей на красной ковровой дорожке

Сегодня в Ярославле на улице можно встретить знаменитость. Ведь в это воскресенье наш город принимает международный кинофестиваль «В кругу семьи».

Звёздное селфи

В день открытия, которое проходит прямо сейчас в концертно-зрелищном центре «Миллениум», на красную ковровую дорожку вышли звёзды мирового уровня, а также знаменитости российского кино и сериалов.



Елена Захарова

— Мы всегда так заняты, нам всегда так некогда побыть вместе с самыми дорогими и любимыми людьми: нашими родителями и детьми... Поверьте, посмотреть доброе, умное, светлое кино для всей семьи — уникальная возможность подарить радость всей семье — ведь такое кино сегодня — большая редкость. С 8 по 14 июля в Ярославле и Ярославской области! — пригласила всех на фестиваль актриса Елена Захарова (её можно вспомнить по сериалу «Кадетство»).



Она выбрала для этого вечера платье средней длины телесного оттенка, которое оттеняет цвет её волос.

Актёр и телеведущий Михаил Башкатов

Также по красной ковровой дорожке сегодня прошли актёры Гоша Куценко, Сергей Горобченко, актёр и телеведущий Михаил Башкатов, Ольга Будина, Владимир Вдовиченков. И главное звездой этого вечера стал актёр Сами Насери — главный герой французской комедии «Такси», ставшей популярной во всём мире. В Ярославль он приехал ещё утром, а на открытие фестиваля пришёл под руку с юной красоткой.



Все кинопоказы во время фестиваля пройдут в кинотеатре «Киномакс» в торговом центре «Аура».

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