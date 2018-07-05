Депутаты догадались, что много мусора - это плохо

Сегодня в Ярославле собрались вместе депутаты от «Единой России» из муниципалитета и областной думы. На совместном заседании они обсудили экологическую политику города и региона, а заодно и подумали, как бы порешать проблемы в этой сфере на законодательном уровне.



Естественно, говоря об экологии, народные избранники не смогли обойти стороной скандальную тему ввоза мусора из других регионов на ярославский полигон «Скоково». Они решили — это дело надо как-то ограничивать.



– В течение ближайших пяти лет Ярославская область должна приобрести статус экологически безопасного региона. Очевидно, что для достижения этой цели мы должны объединить усилия и работать сообща, – сказал депутат муниципалитета Ярославля Михаил Писарец. – Необходимо проанализировать федеральное законодательство, связанное с обращением с отходами, и, возможно, внести в него некоторые корректировки. Я говорю в том числе о необходимости введения ограничений на ввоз мусора в регион из соседних областей для захоронения.



Депутаты из муниципалитета и областной думы собрались вместе

– К экологической безопасности региона необходим системный подход. У нас существует несколько болезненных точек в этой сфере, и решать их предпочтительнее одновременно, – добавил заместитель председателя Ярославской областной думы Николай Александрычев. – С мертвой точки уже сдвинулось решение ряда проблем. Это и переработка содержимого кислогудронных прудов на Менделеевском заводе в Тутаевском районе, и начало исследования залежей так называемого «зелёного масла» в Ярославле, и массовая ликвидация несанкционированных свалок. Конечно, работа с твердыми коммунальными отходами сейчас на повестке.



Потом депутатов было не остановить. Они как с цепи сорвались и начали один за другим высказываться о необходимости улучшения экологии. Говорили, что нужно усилить меры реагирования за появление несанкционированных свалок, разработать механизмы поощрения экологически ответственных предприятий и создать условия для развития современной инфраструктуры обращения с отходами.



Вот только каким именно образом решить все эти проблемы и в какие конкретно законы нужно внести поправки депутаты пока не договорились. Но договорились собраться ещё раз и продолжить разговор.



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