Машины столкнулись на перекрёстке в центре Рыбинска

Вчера в Рыбинске не поделили дорогу две машины. Авария произошла на перекрёстке улиц Кольцова и Крестовая. Столкнулись автомобили «Мицубиси-Лансер» и «Дайхатсу-Сирион».

— В аварии пострадал человек, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.

За рулем обеих машин сидели 23-летние девушки. Они и 20-летний пассажир «Мицубиси» были доставлены в больницу. Там их осмотрели и отпустили по домам.

Вчера под Ростовом ДТП произошло из-за того, что у фуры разорвало колесо. Пострадал водитель легкового автомобиля, который снёс с дороги МАН.

