В Рыбинске девушки-водители не поделили дорогу: пострадал человек
5 июля 2018 09:27
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Вчера в Рыбинске не поделили дорогу две машины. Авария произошла на перекрёстке улиц Кольцова и Крестовая. Столкнулись автомобили «Мицубиси-Лансер» и «Дайхатсу-Сирион».
— В аварии пострадал человек, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.
За рулем обеих машин сидели 23-летние девушки. Они и 20-летний пассажир «Мицубиси» были доставлены в больницу. Там их осмотрели и отпустили по домам.
Вчера под Ростовом ДТП произошло из-за того, что у фуры разорвало колесо. Пострадал водитель легкового автомобиля, который снёс с дороги МАН.
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
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