Авария произошла под Ростовом

Сегодня в Ростовском районе произошло серьёзное ДТП. МАН, ехавший в сторону Ярославля, вылетел на встречку и врезался в «Опель». От удара легковой автомобиль отбросило на обочину, где стояли машины «Лада-2110» и «Лада-2105».



Водитель «Опеля» получил травмы.



— У фуры взорвалось колесо, — рассказали очевидцы аварии. — Водитель потерял управление и из-за этого выехал на встречную полосу.



— К сожалению, такое встречается часто, — поделились с 76.ru водители-дальнобойщики. — В погоне за деньгами владельцы машин часто экономят на содержании транспорта, а страдают из-за этого водители.



В выходные на границе Ярославской и Вологодской областей на встречку вылетел легковой автомобиль и врезался в фуру. В аварии погиб человек.