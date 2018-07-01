Девушка показала грудь болельщикам

Оказывается, ярославские болельщики больше любят хорошеньких девушек, чем нашу сборную. Особенно если эти девушки полуобнажённые. В день матча известный фокусник Артём Сыромятников устроил настоящую провокацию. Он вместе с подругой катались на своей машине и предлагали ярославцам на всю улицу крикнуть: «Вперёд, Испания!».



— Если вы согласитесь, девушка покажет вам грудь, — обещал Артём.



Надо сказать, что все ярославцы согласились на эти условия. Они выкрикивали слова поддержки сборной Испании. В ответ девушка поднимала футболку и демонстрировала свои прелесть. Правда, под футболкой было кое что ещё: нарисованный флаг сборной России.



Напоминаем, сегодня Россия сразится в 1/8 финала с Испанией. Ярославцы верят в нашу сборную и готовы на самые безумные поступки в случае победы россиян.

