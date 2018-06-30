В Рыбинске уже пошёл дождь, на очереди — Ярославль

Локальный, но мощный по силе грозовой очаг идёт к Ярославлю с юго-запада. Сейчас его границы уже зашли с территории Московской области на Ярославскую. Тучи двигаются со скоростью 55–60 км/ч. Поэтому в ближайшие 30 минут — 1 час возможна гроза с дождём и порывистым ветром.



— Согласно прогнозам, это может произойти уже около девяти часов вечера, — рассказали синоптики центра «Фобос». — Также есть большая вероятность непогоды этой ночью. К утру немного выглянет солнце, а завтра во второй половине дня всё снова может повториться.



Погодой в воскресенье будет управлять южный циклон, поэтому будет облачно и местами пройдут дожди. В некоторых района Ярославской области они могут быть сильными и продолжительными, местами прогремят грозы в сопровождении града и порывистого ветра.



На Некрасовский район уже обрушилась стихия. Там ураганом снесло дом, поломало деревья и разбросало заборы. Смотрите фото с места ЧП.

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