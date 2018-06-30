Снесло дом и деревья: в Ярославской области прошёл сильный ураган
30 июня 2018 21:53
5 363 0
Сегодня в Ярославской области прошёл сильный ураган. От сильного ветра пострадали жители Некрасовского района.
— Ураган прошел рядом с деревнями Шебунино и Ботово, около Яковлевского бора, — рассказывают местные жители.— Снесло заборы, ломало деревья, улетела теплица, у соседей унесло небольшой дом.
От непогоды могут пострадать и жители других районов области, и самого Ярославля. Синоптики рассказали, каких сюрпризов от погоды можно ожидать в ближайшие часы.
Фото: читатель 76.ru
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru