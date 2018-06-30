При встрече со змеёй лучше не шевелиться, тогда она уползёт сама

В этом году ярославцы всё чаще и чаще встречают змей прямо в черте города. Фотографии в пабликах в социальных сетях появляются постоянно.



— Это норма, когда они ползают по городу, — написал в социальной сети «ВКонтакте» ярославец Андрей Засимов. — В области они вообще кишат.



Люди рассказывают, что змеи выползают на видные места в разных районах города. Ползучих гадов видели в Брагино в районе торгового центра «Альтаир», в Павловской роще и у Волги в районе Юбилейного моста, на Перекопе неподалёку от Калмыковых корпусов, на Липовой горе около посёлка Октябрьского и на центральной улице в Кузнечихе.



Этот уж приполз пугать жителей Кузнечихи

Заползают змеи и в самый центр города. В этом году они пугали людей на проспекте Октября в районе «серого дома», около Которосли в районе колеса обозрения и на Волжской набережной в районе водоканала.



— Мы шли с друзьями около ЦНТИ, как вдруг девочка, которая была с нами, закричала, — рассказывает о встрече с ужом Иван Новиков. — Оказалось, что её напугала змея, которая выползла на дорогу. Уж оказался трусливым: заметив нас, он замер, а когда мы решили подойти ближе, чтобы сфотографировать его, он нырнул в траву и ушуршал от нас.

Если вы встретили змею, не делайте никаких резких движений, она уползёт сама. Кроме того, ни в коем случае не нужно уничтожать их, ведь они приносят природе огромную пользу, уничтожая грызунов.



В Ярославской области чаще всего можно встретить два вида змей: неядовитого ужа и ядовитую гадюку. Ужа от гадюки отличить просто: у неядовитой змеи на голове яркие жёлтые или оранжевые пятна. У гадюки вдоль тела идёт зигзагообразная тёмная полоса.



— Укус гадюки очень опасен, — предупреждает заведующая кафедрой физиологии и зоологии ЯГПУ Елена Анашкина. — Яд поражает центральную нервную систему. Если вас укусила гадюка, нужно сразу обратиться к врачу. Укус может быть смертельным. Нужно отметить, что яд особенно опасен для детей и пожилых людей.



В этом году ярославцы встречались в черте города и с гадюками. Одна из них приплыла по Волге на пляж к отдыхающим.



А ещё раз в году бывает змеиный день. И тогда в лес лучше не ходить! Иначе можно сильно пожалеть. Тем более что у же сейчас грибники говорят: змей в лесу больше, чем грибов.

