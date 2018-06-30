Чёрные клубы дыма из-за Волги: стало известно, что полыхает в Ярославле
Огромные клубы дыма из-за Волги увидели сегодня жители нескольких районов Ярославля. Дым был довольно густой, поэтому многие подумали, что произошёл серьёзный пожар. Но пожарные успокаивают — ничего страшного не произошло.
— Там загорелись сараи. Наши бригады уже работают на месте. Сообщают, что опасности нет, и огонь скоро будет потушен, — рассказали в главном управлении МЧС России по Ярославской области. — А густой чёрный дым, скорее всего, пошёл из-за того, что пламя перекинулось на мусорную свалку, расположенную рядом. Её уже почти потушили.
Накануне ещё один пожар произошёл в центре Ярославля. Тогда пожар вспыхнул в здании известного кафе.