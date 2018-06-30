Дым от пожара было хорошо видно из центра и Брагино

Огромные клубы дыма из-за Волги увидели сегодня жители нескольких районов Ярославля. Дым был довольно густой, поэтому многие подумали, что произошёл серьёзный пожар. Но пожарные успокаивают — ничего страшного не произошло.



— Там загорелись сараи. Наши бригады уже работают на месте. Сообщают, что опасности нет, и огонь скоро будет потушен, — рассказали в главном управлении МЧС России по Ярославской области. — А густой чёрный дым, скорее всего, пошёл из-за того, что пламя перекинулось на мусорную свалку, расположенную рядом. Её уже почти потушили.



Накануне ещё один пожар произошёл в центре Ярославля. Тогда пожар вспыхнул в здании известного кафе.

