На улице дыма не видно, но пахнет гарью

В Ярославле на улице Терешкой в здании, где находятся кафе «Шафран» и офисы, произошёл пожар.



— К месту происшествия приехали несколько бригад пожарных и врачи служб скорой помощи и медицины катастроф, — рассказали очевидцы. — Открытого огня не видно, но на улице сильно пахнет горелой проводкой.



Пожарные успокоили — опасность миновала

— Начался пожар не в самом кафе, а в коридоре около офисов, — добавили сотрудники страховой фирмы, расположенной в здании. — Было очень много дыма.

Пожарные уже обследовали помещение и успокоили — серьёзной опасности нет.



Спецслужбы отреагировали оперативно на сообщение о пожаре

— В здании загорелась проводка в электрощитке, — сообщили специалисты Главного управления МЧС России по Ярославской области.



Более серьёзный пожар произошёл вчера на улице Свердлова. Там заживо сгорел человек. Мы рассказывали подробности об этом происшествии.

