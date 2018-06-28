В центре Ярославля горит кафе: подробности и фото с места происшествия
В Ярославле на улице Терешкой в здании, где находятся кафе «Шафран» и офисы, произошёл пожар.
— К месту происшествия приехали несколько бригад пожарных и врачи служб скорой помощи и медицины катастроф, — рассказали очевидцы. — Открытого огня не видно, но на улице сильно пахнет горелой проводкой.
— Начался пожар не в самом кафе, а в коридоре около офисов, — добавили сотрудники страховой фирмы, расположенной в здании. — Было очень много дыма.
Пожарные уже обследовали помещение и успокоили — серьёзной опасности нет.
— В здании загорелась проводка в электрощитке, — сообщили специалисты Главного управления МЧС России по Ярославской области.
Более серьёзный пожар произошёл вчера на улице Свердлова. Там заживо сгорел человек. Мы рассказывали подробности об этом происшествии.