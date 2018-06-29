Проспект дождался ремонта

Сегодня на общегородском совещании в мэрии подрядчик, ответственный за ремонт проспекта Авиаторов, рассказал, что с 4 июля на проспекте начнут разбирать бордюрный камень.

— На месте уже сейчас работают геодезисты, — сказал представитель подрядной фирмы.

Директор департамента городского хозяйства Михаил Кузнецов предупредил — на дороге во время активного ремонта могут быть пробки. Так же, как и на Ленинградском проспекте, который тоже будет отремонтирован.

— Будут заторы. Но полностью перекрывать эти улицы не будем, — уточнил Кузнецов. — Будет пополосное ограничение движения. Просим жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Подробности и сроки ремонта проспекта Авиаторов — в нашем материале.