За машину бывшего мэра Рыбинска планируют получить около миллиона рублей

Сегодня судебные приставы устроят аукцион арестованного имущества.



— С начала 2018 года произведено практически 2,5 тысячи арестов имущества должников, — рассказали в пресс-службе судебных приставов. — Часть имущества затем поступает на торги, а деньги, вырученные от продажи имущества, — в счёт погашения долга. В этом году граждане получили более 24 миллионов рублей на свои счета.

На сегодняшнем аукционе на продажу выставлены 790 лотов. Больше всего приставы распродают машин и земельных участков. Есть среди выставленного имущества и необычные лоты. «Тойота» бывшего мэра Рыбинска Юрия Ласточкина выставлена на аукционе с начальной ценой 995 тысяч 400 рублей. За 433 тысячи можно купить новую женскую обувь: босоножки, сапоги и туфли самых разных цветов и всевозможных размеров. Посмотреть все лоты можно на сайте.

Чтобы подать заявку на участие в аукционе, надо позвонить по номеру 8 (4852) 594542. Информация об аукционе размещена на официальном сайте.

