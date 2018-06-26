На благоустройство парка «Нефтяник» потратят 20 миллионов рублей из бюджета Ярославской области

В Ярославле власти ищут подрядчика для благоустройства парка «Нефтяник», который находится в Красноперекопском районе около Московского проспекта. Того самого, за который во время мартовских выборов по программе «Решаем вместе» проголосовало больше всего людей.



— Сейчас закупка заблокирована антимонопольщиками из-за жалоб участников, но это ненадолго, — рассказали в мэрии Ярославля. — Победитель конкурса приступит к работам сразу же, как будет подписан контракт. Все работы должны быть завершены до 1 октября этого года. Сумма контракта — почти 20 миллионов рублей. Эти деньги будут потрачены из областного бюджета.



Известно, что парк будут обновлять капитально. Там появятся новые дорожки, светильники, урны, а также лавочки с Wi-Fi и подогревом. Кроме того, там поставят несколько детских игровых комплексов, домики, стол-песочницу, качели, спортивный комплекс для воркаута и целый комплекс тренажёров под навесом. Всем этим ярославцы смогут пользоваться бесплатно.



Начиная со следующего года власти начнут благоустраивать другие парки и скверы Ярославля. Мы уже писали, когда и в каких местах по итогам выборов по программе «Решаем вместе» город должен преобразиться.



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