Болеем все вместе! Что происходит в фан-зоне Ярославля во время матча Россия — Уругвай

Зрители уже собрались

Добрый вечер, дорогие читатели! Сейчас мы находимся в фан-зоне, где можно поболеть за сборную России. матч начнётся в 17:00. И мы внимательно смотрим не только за игрой, но и за тем, что происходит в фан-зоне (в Казармах). Присоединяйтесь к нашей трансляции! Поддержите сборную России! Оле-оле-оле!

25 июня 17:00

Футбол сближает;)

25 июня 17:03

Перед игрой — воодушевляющее выступление.

25 июня 17:05

Россия, вперёд!

25 июня 17:07

Мы ведем стрим прямо из фан-зоны.

25 июня 17:10

Ребятишек много пришло.

25 июня 17:13

25 июня 17:14

Уругвай забил гол(

25 июня 17:15

Вот и не расстройся тут.

25 июня 17:23

2:0. Да что ж такое-то! Ребятушки, милые, дорогие, взбодритесь!

25 июня 17:24

Вот так мы вас умоляем, дорогие наши во всех смыслах футболисты!

25 июня 17:26

Очень хочется уже не укрываться флагом, а победно им размахивать

25 июня 17:38

Цвет настроения: Россия — Уругвай

25 июня 17:39

25 июня 17:45

Зрители сидят тоже как бы на футбольном поле.

25 июня 17:46

На площадке в фан-зоне мальчишки играют в кикер.

— Всегда есть надежда отыграться! — говорят они. Маленькие оптимисты.

25 июня 17:48

Как можно проигрывать, когда за тебя болеют такие красотки? Уму непостижимо.

25 июня 17:49

В фан-зоне пока проводят конкурс на самого лучшего болельщика — выбирают, кто сильнее всех болел.

25 июня 17:50

Мы опрашиваем болельщиков в фан-зоне — все еще уверены, что сможем отыграться.

25 июня 17:52

В фан-зоне не только конкурсы. Тут делают аквагрим, дают поиграть в настольный футбол и в приставку.

25 июня 17:54

В мини-футбол можно погонять, пока перерыв.

25 июня 17:55

Знаменитая ярославская гонщица Юлия Шатохина пришла поболеть тоже. Верит в победу!

25 июня 17:58

25 июня 18:09

Помогайте, усы надежды!

25 июня 18:12

Участник шоу талантов на Первом канале сказал, что порвёт грелку за Россию. И порвал. Ну... лишь бы помогло!

25 июня 18:14

Ко второму тайму народу поубавилось. Остались самые стойкие оптимисты!

25 июня 18:27

Новый зам мэра Алексей Аксютенко и пресс-секретарь мэра Ярославля Хаджи Бадалов тоже пришли поболеть.

25 июня 18:29

Напомним, сейчас счёт 2:0 в пользу Уругвая. Где тут грустные смайлики?

25 июня 18:30

— Давай гол! Требует наш фотограф, — снимая фан-зону. Ну действительно. Сложно что ли? Ну хоть разочек, а?

25 июня 18:38

В фан-зоне подкармливают. Нам нужны силы, чтобы болеть за сборную!

25 июня 18:39

У входа дежурит скорая. С такой игрой, пожалуй, схватишься за сердце...

25 июня 18:48

Забили нам третий гол.... И добавили 4 минуты к матчу.

25 июня 18:56

Момент, когда Россия чуть не забила Уругваю. Реакция болельщиков.

25 июня 19:00

Матч Россия — Уругвай окончен со счётом 0:3. Российская команда в итоге заняла второе место в группе А чемпионата мира по футболу в этом году.

25 июня 19:01

Фан-зона в Ярославле опустела молниеносно. Скоро на нашем сайте — большой фоторепортаж, как болел Ярославль!