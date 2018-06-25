Зрители уже собрались
Зрители уже собрались

Добрый вечер, дорогие читатели! Сейчас мы находимся в фан-зоне, где можно поболеть за сборную России. матч начнётся в 17:00. И мы внимательно смотрим не только за игрой, но и за тем, что происходит в фан-зоне (в Казармах). Присоединяйтесь к нашей трансляции! Поддержите сборную России! Оле-оле-оле!

Футбол сближает;)

Болеем все вместе! Что происходит в фан-зоне Ярославля во время матча Россия — Уругвай

Болеем все вместе! Что происходит в фан-зоне Ярославля во время матча Россия — Уругвай

Перед игрой — воодушевляющее выступление.

Россия, вперёд!

Болеем все вместе! Что происходит в фан-зоне Ярославля во время матча Россия — Уругвай

Мы ведем стрим прямо из фан-зоны. 

Ребятишек много пришло.

Болеем все вместе! Что происходит в фан-зоне Ярославля во время матча Россия — Уругвай

Болеем все вместе! Что происходит в фан-зоне Ярославля во время матча Россия — Уругвай

Уругвай забил гол(

Вот и не расстройся тут.

Болеем все вместе! Что происходит в фан-зоне Ярославля во время матча Россия — Уругвай

2:0. Да что ж такое-то! Ребятушки, милые, дорогие, взбодритесь!

Вот так мы вас умоляем, дорогие наши во всех смыслах футболисты!

Болеем все вместе! Что происходит в фан-зоне Ярославля во время матча Россия — Уругвай

Болеем все вместе! Что происходит в фан-зоне Ярославля во время матча Россия — Уругвай

Очень хочется уже не укрываться флагом, а победно им размахивать

Болеем все вместе! Что происходит в фан-зоне Ярославля во время матча Россия — Уругвай

Цвет настроения: Россия — Уругвай

Болеем все вместе! Что происходит в фан-зоне Ярославля во время матча Россия — Уругвай

Болеем все вместе! Что происходит в фан-зоне Ярославля во время матча Россия — Уругвай

Зрители сидят тоже как бы на футбольном поле.

На площадке в фан-зоне мальчишки играют в кикер.

— Всегда есть надежда отыграться! — говорят они. Маленькие оптимисты.

Как можно проигрывать, когда за тебя болеют такие красотки? Уму непостижимо.

Болеем все вместе! Что происходит в фан-зоне Ярославля во время матча Россия — Уругвай

В фан-зоне пока проводят конкурс на самого лучшего болельщика — выбирают, кто сильнее всех болел.

Мы опрашиваем болельщиков в фан-зоне — все еще уверены, что сможем отыграться.

Болеем все вместе! Что происходит в фан-зоне Ярославля во время матча Россия — Уругвай

В фан-зоне не только конкурсы. Тут делают аквагрим, дают поиграть в настольный футбол и в приставку.

Болеем все вместе! Что происходит в фан-зоне Ярославля во время матча Россия — Уругвай

В мини-футбол можно погонять, пока перерыв.

Болеем все вместе! Что происходит в фан-зоне Ярославля во время матча Россия — Уругвай

Знаменитая ярославская гонщица Юлия Шатохина пришла поболеть тоже. Верит в победу!

Болеем все вместе! Что происходит в фан-зоне Ярославля во время матча Россия — Уругвай

Болеем все вместе! Что происходит в фан-зоне Ярославля во время матча Россия — Уругвай

Болеем все вместе! Что происходит в фан-зоне Ярославля во время матча Россия — Уругвай

Помогайте, усы надежды!

Участник шоу талантов на Первом канале сказал, что порвёт грелку за Россию. И порвал. Ну... лишь бы помогло!

Болеем все вместе! Что происходит в фан-зоне Ярославля во время матча Россия — Уругвай

Ко второму тайму народу поубавилось. Остались самые стойкие оптимисты!

Болеем все вместе! Что происходит в фан-зоне Ярославля во время матча Россия — Уругвай

Новый зам мэра Алексей Аксютенко и пресс-секретарь мэра Ярославля Хаджи Бадалов тоже пришли поболеть.

Болеем все вместе! Что происходит в фан-зоне Ярославля во время матча Россия — Уругвай

Напомним, сейчас счёт 2:0 в пользу Уругвая. Где тут грустные смайлики?

— Давай гол! Требует наш фотограф, — снимая фан-зону. Ну действительно. Сложно что ли? Ну хоть разочек, а?

Болеем все вместе! Что происходит в фан-зоне Ярославля во время матча Россия — Уругвай

В фан-зоне подкармливают. Нам нужны силы, чтобы болеть за сборную!

Болеем все вместе! Что происходит в фан-зоне Ярославля во время матча Россия — Уругвай

У входа дежурит скорая. С такой игрой, пожалуй, схватишься за сердце...

Болеем все вместе! Что происходит в фан-зоне Ярославля во время матча Россия — Уругвай

Забили нам третий гол.... И добавили 4 минуты к матчу.

Момент, когда Россия чуть не забила Уругваю. Реакция болельщиков.

Матч Россия — Уругвай окончен со счётом 0:3. Российская команда в итоге заняла второе место в группе А чемпионата мира по футболу в этом году.

Фан-зона в Ярославле опустела молниеносно. Скоро на нашем сайте — большой фоторепортаж, как болел Ярославль!

Болеем все вместе! Что происходит в фан-зоне Ярославля во время матча Россия — Уругвай