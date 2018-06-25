Болеем все вместе! Что происходит в фан-зоне Ярославля во время матча Россия — Уругвай
Добрый вечер, дорогие читатели! Сейчас мы находимся в фан-зоне, где можно поболеть за сборную России. матч начнётся в 17:00. И мы внимательно смотрим не только за игрой, но и за тем, что происходит в фан-зоне (в Казармах). Присоединяйтесь к нашей трансляции! Поддержите сборную России! Оле-оле-оле!
Футбол сближает;)
Перед игрой — воодушевляющее выступление.
Россия, вперёд!
Мы ведем стрим прямо из фан-зоны.
Ребятишек много пришло.
Уругвай забил гол(
Вот и не расстройся тут.
2:0. Да что ж такое-то! Ребятушки, милые, дорогие, взбодритесь!
Вот так мы вас умоляем, дорогие наши во всех смыслах футболисты!
Очень хочется уже не укрываться флагом, а победно им размахивать
Цвет настроения: Россия — Уругвай
Зрители сидят тоже как бы на футбольном поле.
На площадке в фан-зоне мальчишки играют в кикер.
— Всегда есть надежда отыграться! — говорят они. Маленькие оптимисты.
Как можно проигрывать, когда за тебя болеют такие красотки? Уму непостижимо.
В фан-зоне пока проводят конкурс на самого лучшего болельщика — выбирают, кто сильнее всех болел.
Мы опрашиваем болельщиков в фан-зоне — все еще уверены, что сможем отыграться.
В фан-зоне не только конкурсы. Тут делают аквагрим, дают поиграть в настольный футбол и в приставку.
В мини-футбол можно погонять, пока перерыв.
Знаменитая ярославская гонщица Юлия Шатохина пришла поболеть тоже. Верит в победу!
Помогайте, усы надежды!
Участник шоу талантов на Первом канале сказал, что порвёт грелку за Россию. И порвал. Ну... лишь бы помогло!
Ко второму тайму народу поубавилось. Остались самые стойкие оптимисты!
Новый зам мэра Алексей Аксютенко и пресс-секретарь мэра Ярославля Хаджи Бадалов тоже пришли поболеть.
Напомним, сейчас счёт 2:0 в пользу Уругвая. Где тут грустные смайлики?
— Давай гол! Требует наш фотограф, — снимая фан-зону. Ну действительно. Сложно что ли? Ну хоть разочек, а?
В фан-зоне подкармливают. Нам нужны силы, чтобы болеть за сборную!
У входа дежурит скорая. С такой игрой, пожалуй, схватишься за сердце...
Забили нам третий гол.... И добавили 4 минуты к матчу.
Момент, когда Россия чуть не забила Уругваю. Реакция болельщиков.
Матч Россия — Уругвай окончен со счётом 0:3. Российская команда в итоге заняла второе место в группе А чемпионата мира по футболу в этом году.
Фан-зона в Ярославле опустела молниеносно. Скоро на нашем сайте — большой фоторепортаж, как болел Ярославль!