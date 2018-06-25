Дорожки в Тверицком бору решили замостить тротуарной плиткой

Сегодня в Ярославле горожане заметили, что в Тверицком бору бомжи воруют тротуарную плитку, которую сюда завезли для благоустройства зоны отдыха.



— Четыре бомжа деловито пёрли две тачки, доверху забитые прекрасной серой тротуарной плиткой, — отметил ярославский журналист Евгений Мухтаров. — Видимо, на неё где-то в частном секторе нашёлся покупатель.



Сейчас в Тверицком бору городские власти наводят порядок. Скоро здесь можно будет прогуливаться не по песчаным тропинкам, а по мощёным серой плиткой дорожкам. Многим ярославцам такое решение пришлось по вкусу.



— Гуляла там недавно, идея отличная, освещение везде, — говорит местная жительница Ирина Чистякова. — Пусть и дальше облагораживают. Спокойно можно с колясками гулять, и вообще вечерком прогуляться по лесу.



Но далеко не всех переполняют такие же эмоции по поводу благоустройства зоны отдыха в Тверицком бору.



— Зачем бор портить? — недоумевает ярославец Тарас Шевко. — Фонари поставить — и хватит. Это лес, а не парк. Это природа! Давайте в каждом лесу тропки плиткой укладывать, а то грибникам неудобно.



Сейчас в Ярославле облагораживают ещё одну зону. На Подзеленье уже установили сцену, скоро там появится много интересных объектов.

