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В Тверицком бору укладывают плитку: для кого?
29 мая 2018 15:43
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В Тверицком бору работает техника, привезли поддоны с плиткой и устанавливают бордюры. Ходить в лесу скоро можно будет не по песчаным тропинкам, а по благоустроенным дорожкам.
— В лесу начали мостить плиткой дорожки, — написал Алексей Глебов в группе «Заволга-Ярославль» в соцсети «ВКонтакте». — Делают тропу от улицы Орджоникидзе через Карпаты, вглубь леса и снова до ФОКа на Орджоникидзе. Еще бы заасфальтировали старую дорожку от Саукова до Кавшколы, чтобы можно было кататься на роликах, и будет нам счастье.
Местные жители идею одобряют и мечтают еще о лавочках в лесу.
— Гуляла там недавно, идея отличная, освещение везде, — написала Ирина Чистякова. — Пусть и дальше облагораживают. Спокойно можно с колясками гулять, и вообще вечерком прогуляться по лесу.
В Ярославле облагораживают ещё один парк. На Подзеленье уже установили сцену, скоро там появится много интересных объектов.
Фото: Алексей Глебов «Заволга-Ярославль»/VK.com, Алексей Глебов «Заволга-Ярославль»/VK.com
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