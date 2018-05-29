В Тверицком бору укладывают плитку: для кого?

Пешеходные дорожки собираются выложить плиткой

В Тверицком бору работает техника, привезли поддоны с плиткой и устанавливают бордюры. Ходить в лесу скоро можно будет не по песчаным тропинкам, а по благоустроенным дорожкам.

— В лесу начали мостить плиткой дорожки, — написал Алексей Глебов в группе «Заволга-Ярославль» в соцсети «ВКонтакте». — Делают тропу от улицы Орджоникидзе через Карпаты, вглубь леса и снова до ФОКа на Орджоникидзе. Еще бы заасфальтировали старую дорожку от Саукова до Кавшколы, чтобы можно было кататься на роликах, и будет нам счастье.

Дорожки засыпают песком и устанавливают бордюр



Местные жители идею одобряют и мечтают еще о лавочках в лесу.

— Гуляла там недавно, идея отличная, освещение везде, — написала Ирина Чистякова. — Пусть и дальше облагораживают. Спокойно можно с колясками гулять, и вообще вечерком прогуляться по лесу.

В Ярославле облагораживают ещё один парк. На Подзеленье уже установили сцену, скоро там появится много интересных объектов.