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В Тверицком бору укладывают плитку: для кого?

29 мая 2018 15:43
948 0
плитка, Ярославль, бор, дорожки

В Тверицком бору работает техника, привезли поддоны с плиткой и устанавливают бордюры. Ходить в лесу скоро можно будет не по песчаным тропинкам, а по благоустроенным дорожкам.

— В лесу начали мостить плиткой дорожки, — написал Алексей Глебов в группе «Заволга-Ярославль» в соцсети «ВКонтакте». — Делают тропу от улицы Орджоникидзе через Карпаты, вглубь леса и снова до ФОКа на Орджоникидзе. Еще бы заасфальтировали старую дорожку от Саукова до Кавшколы, чтобы можно было кататься на роликах, и будет нам счастье.


Местные жители идею одобряют и мечтают еще о лавочках в лесу.

— Гуляла там недавно, идея отличная, освещение везде, — написала Ирина Чистякова. — Пусть и дальше облагораживают. Спокойно можно с колясками гулять, и вообще вечерком прогуляться по лесу.

В Ярославле облагораживают ещё один парк. На Подзеленье уже установили сцену, скоро там появится много интересных объектов.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Алексей Глебов «Заволга-Ярославль»/VK.com, Алексей Глебов «Заволга-Ярославль»/VK.com
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