Что построят в парке «Подзеленье»: рассматриваем 7 крутых проектов

В таких павильонах можно будет проводить мастер-классы, игры или просто отдыхать

Подзеленье начинают превращать в парк. Порталу 76.ru cтало известно, какие проекты реализуют на зелёном островке в центре города.

- География участников конкурса была очень широкая, - рассказал один из организаторов фестиваля молодых архитектороров «Создай своё пространство» Егор Збаранский. - Победителями стали молодые архитекторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Иваново и Ярославля. Эти проекты будут реализованы в парке до 3 июня. Сцена, фуд-корт и зоны отдыха будут установлены на заасфальтированной части парка.

Уже известны победители конкурса, чьи проекты воплотят в Ярославле.

- В центре площадки поставим круглую сцену. Тут смогут выступать актёры, молодые группы, устраивать лекции и кинопросмотры, - рассказали организаторы.

Так будет выглядеть сцена

Для того, чтобы можно было сидеть на траве, ярославцев пригласят на мастер-класс, на котором жители города своими руками сошьют кресла-мешки. Ярославцы могут сами активно участвовать в обустройстве парка. Сейчас организаторы продумывают бонусы за помощь в обустройстве разных зон.

Зоны отдыха

- Этот проект не финансируется из бюджетных средств ни города, ни области. Нам помогают бизнесмены, различные организации на совершенно добровольной основе, - рассказал Егор.

Фуд-корт установят там, где был картинг

В планах еще и обустройство пляжа. Там появятся стильные кабинки для переодевания, настил для отдыха, велопарковка и выход в воду. На песке установят большие буквы «Подзеленье», в которых также можно будет посидеть и отдохнуть.

Проект благоустройства пляжа

Такие лавочки появятся в парке

Арт-объект Мишка будет выглядывать из-за берёз

В павильонах можно будет отдыхать

Пока молодые архитекторы и волонтёры готовятся к реализации своих идей, мы прогулялись по нетронутому лесу в центре города.