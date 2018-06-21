Людей вывели на улицу

Сегодня в Ярославле из торгового центра «Аура» массово эвакуировали всех посетителей. Людей вывели на улицу и некоторое время не пускали обратно. Выяснилось, что на третьем этаже здания замкнуло проводку, отчего и сработала сигнализация. Спасатели быстро разобрались, выяснилось, что ничего серьёзного не случилось. Но появились серьёзные вопросы.

Одни очевидцы говорят, что люди в торговом центре бросились спасаться, заслышав сигнал тревоги, и не разбирали дороги.

- О боже, столько людей недовольных, хотя «Аура» сейчас — самый безопасный ТРЦ! Все коды прозвучали как надо. А в том плане, как и кто эвакуировался, виноват не ТРЦ, а люди, которые бежали, как стадо, по эскалатору, хотя говорили им, где эвакуационные выходы! — написал в нашей группе Вконтакте Денис Парахин.

Другие возмущются.

Всё произошло на третьем этаже торгового центра

- Полный беспредел. Сами пошли во время просмотра фильма спрашивать, не надо ли покинуть зал, — написала Евгения Ленц.

К тому, как прошла эвакуация, есть вопросы и у специальных служб. Завтра анализ произошедшего провведут и озвучат результат представители МЧС. Следите за обновлениями на сайте.

Острое внимание к безопасности торговых центров в стране возникло после страшной трагедии в Кемерово — здесь во время пожара в торговом центре погибли более 60 человек. После этого по российским торговым центрам прокатилась волна прокурорских проверок. Результаты шарашили — проверка обнаружжила опасные для жизни нарушения.