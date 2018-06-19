Суд отпустил отца, сажавшего сына на цепь

В этой будке ребенок сидел, когда его наказывали

Мужчину, который выбрал экстремальный способ наказания непослушного сына, суд отпустил под подписку о невыезде. Арестовывать мужчину не стали.

— Мы будем обжаловать это решение, — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

История, случившаяся в большой семье, выглядит дикой. Здесь, по данным следствия, отец сажал на цепь 13-летнего сына.

— Применял недопустимые методы воспитания по отношению к своему сыну, причиняя ему физическую боль и психические страдания, — говорится в сообщении Следственного комитета.

«Недопустимые меры» — это когда ребёнок сидел в деревянной будке, привязанный к велосипедной цепи.

После того, как история выплыла наружу, отец мальчика пропал. Правда, быстро нашёлся — пришёл в больницу навестить детей. Детей из семьи на время изъяли.

Кроме того, в истории появился и ещё один поворот — вернуть свою дочь от отца к себе на Украину хочет бывшая жена мужчины.