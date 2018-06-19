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Суд отпустил отца, сажавшего сына на цепь
19 июня 2018 11:53
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Мужчину, который выбрал экстремальный способ наказания непослушного сына, суд отпустил под подписку о невыезде. Арестовывать мужчину не стали.
— Мы будем обжаловать это решение, — рассказали в прокуратуре Ярославской области.
История, случившаяся в большой семье, выглядит дикой. Здесь, по данным следствия, отец сажал на цепь 13-летнего сына.
— Применял недопустимые методы воспитания по отношению к своему сыну, причиняя ему физическую боль и психические страдания, — говорится в сообщении Следственного комитета.
«Недопустимые меры» — это когда ребёнок сидел в деревянной будке, привязанный к велосипедной цепи.
После того, как история выплыла наружу, отец мальчика пропал. Правда, быстро нашёлся — пришёл в больницу навестить детей. Детей из семьи на время изъяли.
Кроме того, в истории появился и ещё один поворот — вернуть свою дочь от отца к себе на Украину хочет бывшая жена мужчины.
Фото: Иван Смирнов
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