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Сидел в будке, как собака: фото с заднего двора, где ребёнка держали на цепи
16 июня 2018 12:48
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В этой самой будке сидел 13-летний мальчик, которого отец наказывал за плохое поведение таким «экзотическим» способом. Будка высотой около полутора метров, вход занавешен тряпкой. Фото попало в распоряжение редакции 76.ru. Глядя на снимок, понимаешь — неудивительно, что мальчик сбегал из дома.
Удалось сорватья с цепи и на этот раз. Причём в прямом смысле — в будке мальчика держали на велосипедной цепочке. Почти как пса.
Громкий скандал разразился в Ярославской области, когда эта история выплыла наружу. По данным следствия, на цепь ребенка сажал его собственный отец. Говорил так воспитывает. После скандала отец пропал, но нашёлся сам.
— Пришёл в больницу навестить детей, — рассказал источник 76.ru.
Всё должно быть натурально: подробности жизни семьи, где сына сажали на цепь.
После разразившегося скандала стали говорить, что глава семейства увлекается кришнаизмом. Но, как стало известно порталу 76.ru, этой религией больше увлекалась его супруга. В доме перемешаны все символы — внизу кришнаитский алтарь, наверху — две иконы и многорукий Шива.
Эта история оказалась более запутанной, чем было вначале. Выяснилось, что проблемы с отцом были не только у сына. Еще одну дочку отбить у папы пытается мама, уехавшая жить в Украину.
Фото: Иван Смирнов
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