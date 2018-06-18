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Ярославские школьники нашли провал в асфальте, в котором можно спрятаться
18 июня 2018 10:04
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Этот провал на дороге оказался настолько огромным, что в нём можно играть в прятки. Чем, похоже, и занимаются школьники из Углича, обнаружившие яму.
— Образовалась такая дыра, дети лазают туда. Мы, конечно, предупредили их об опасности, но они говорят, что не первый раз туда залезают! — переживает местная жительница Жанна Козырская.
Дыру нашли в микрорайоне Мирный на стоянке у банка. Школьники толпой собираются у провала, измеряя его сперва палками, а потом собой, залезая по очереди в дыру.
Фото: Жанна Козырская / Углич.Онлайн /
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