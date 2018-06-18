Ярославские школьники нашли провал в асфальте, в котором можно спрятаться

Школьники нашли яму, в которой можно спрятаться

Этот провал на дороге оказался настолько огромным, что в нём можно играть в прятки. Чем, похоже, и занимаются школьники из Углича, обнаружившие яму.

— Образовалась такая дыра, дети лазают туда. Мы, конечно, предупредили их об опасности, но они говорят, что не первый раз туда залезают! — переживает местная жительница Жанна Козырская.

Дыру нашли в микрорайоне Мирный на стоянке у банка. Школьники толпой собираются у провала, измеряя его сперва палками, а потом собой, залезая по очереди в дыру.